En diciembre del 2021 llegará a las salas de cine el esperado filme de Sony y Marvel, ‘Spider-Man No Way Home’. Sin embargo, todavía no se ha lanzado ningún tráiler oficial y eso viene causando mucha preocupación en los fans.

En los países de Latinoamérica, la película que traerá de vuelta al hombre araña ya tiene nombre oficial, ‘Spider-Man: sin camino a casa’. Es así que volveremos a ver a Peter Parker, protagonizado por Tom Holland, en la tercera entrega del superhéroe arácnido.

‘Spider-Man: No Way Home’: ¿cuándo sería lanzado el tráiler de la esperada cinta?

El tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento. La mayoría de fanáticos señalan que sería este viernes 16 de julio de 2021 (fecha en que se debía estrenar la cinta antes de ser pospuesta por la pandemia del coronavirus) o, en último caso, este lunes 19 de julio.

Hasta el momento, la única forma en que Marvel ha podido satisfacer a los fans es lanzando los Hot Toys autorizados con el rostro de Holland y su traje de superhéroe.

Marvel reveló que la fecha de estreno de la película en Estados Unidos será el 17 de diciembre. Para Latinoamérica se espera que el lanzamiento sea la misma, sin embargo, aún no está confirmado.

