El último episodio de la fugaz pero intensa serie de “Loki” ya llegó a Disney Plus, este miércoles. Titulado “For All Time. Always” (1x06), el capítulo prometía cerrar algunos arcos argumentales desatados a lo largo de la trama, pero lejos de ello dejó la puerta semiabierta de cara a una segunda temporada. Hay que aclarar que esta nota contiene ‘spoilers’, por si aún no has visto el final de la serie.

Tras saberse el destino de los personajes en los últimos instantes del sexto episodio, se puede presentir la posibilidad de una segunda temporada de “Loki”. Corazonada que termina por ser confirmada durante las escenas poscréditos, las cuales fueron reemplazadas por un rotundo anuncio referente a la siguiente temporada.

En el capítulo seis se espera que Sylvie (Sophia Di Martino) y el Loki “original”, interpretado por Tom Hiddleston, resuelvan el misterio central de la serie: saber quién fundó y controla la Autoridad de Variación Temporal (AVT) y descubrir sus verdaderos planes.

Pero como ya es costumbre en esta serie, las respuestas siempre traen caos y más preguntas. Los protagonistas entran en la Ciudadela del Final del Tiempo y hallan a “El Que Permanece” (He Who Remains), quien sería la clave de todo. Nunca se menciona su nombre, pero las sospechas apuntan a que su verdadera identidad es la de Kang, el conquistador (Jonathan Majors) o una de sus variantes.

Luego de haber sido identificado como el causante de todo en la AVT, Sylvie lo mata y envía a Loki a la AVT. Al llegar todo parece haber cambiado drásticamente, Mobius (Owen Wilson) no reconoce a Loki y Kang es el jefe de la agencia. Así termina el episodio seis, con el protagonista en medio de una gran confusión.

“Loki regresará en la temporada 2″

Si bien realmente no hay una escena poscréditos, esta fue reemplazada por el anuncio de la temporada siguiente. No hay una fecha aún anunciada, pero esta decisión posiblemente haya sido tomada mucho antes del éxito que significó el estreno del primer episodio de “Loki”. Se sabe que el proyecto ya tenía los seis capítulos concluidos para esa fecha.

“Loki regresará en la temporada 2” (Foto: Disney)

Es posible que la siguiente temporada esté lista para mediado de 2022. Sin embargo, se sabe que Disney ha venido trabajando en unos 12 capítulos, es decir, los seis que vimos en la primera temporada y los que aún faltan por ser revelados en la segunda entrega.

Esto se sabe gracias al actor Clark Gregg (Phil Coulson, agente de SHIELD), quien reveló algunos datos sobre la producción. “Sería realmente interesante comenzar el experimento de nuevo. Haciendo 10 episodios o 12 episodios de la forma en que Tom Hiddleston me dijo que estaba haciendo en ‘Loki’, con ese tipo de presupuesto y ese equipo de producción del UCM”, indicó el actor a Variety .

Aún faltan más anuncios oficiales sobre esta serie. Mientras tanto, Disney tiene preparados algunos estrenos ya anunciados previamente entre sus series y películas:

“What If...?” - 11 de agosto 2021

“Sang-Chi and the Legends of the Ten Rings” - 3 de septiembre 2021

“Eternals” - 5 de noviembre de 2021

“Spider-Man 3″ - 17 de diciembre de 2021

“Ms. Marvel” en 2021

“Hawkeye” en 2021

“Thor: Love and Thunder” - 11 de febrero de 2022

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” - 22 de marzo de 2022

“Black Panther 2:” - 18 de mayo de 2022

“Captain Marvel 2″ - 8 de julio de 2022

Como se sabe, estas historias suelen entrelazarse unas con otras. Por lo que es posible que la siguiente temporada de “Loki” esté prevista para después de julio de 2022.

VIDEO RECOMENDADO

Si estás perdido con esta nueva super producción de Disney Plus, conoce todas las películas que deberás ver para entender Loki. (Fuente: América TV)