Si tiempo atrás, luego de que Robert Pattinson fuera elegido por Matt Reeves para interpretar al Hombre Murciélago en “The Batman”, había dudas de cómo sería esta película, hoy no quedan dudas de que no pudo salir mejor. Sin embargo, el mismo actor fue escéptico sobre el éxito de la cinta, por lo que en ese entonces hizo una singular ‘promesa’ de no resultar bien. Aquí los detalles.

Las inseguridades no eran para menos, pues la cara de Ciudad Gótica venía de ser Ben Affleck y, tiempo atrás, un también maduro Christian Bale. Aunque Pattinson aún era recordado por la saga de “Crepúsculo”, por aquellos días era elogiado por su excelente trabajo en “El Faro” de Robert Eggers.

Entonces fue durante una entrevista con Alex Moshakis para ‘The Guardian’ que fue preguntado por esa nueva aventura que significaba interpretar al héroe enmascarado en la cinta de Reeves. Si a algunos les sorprendió su elección para el papel, la respuesta que dio en aquel entonces lo hizo aún más: “haría porno”, contestó sobre qué sucedería si la película no resultaba ser un éxito.

Bromeando aún en la conversación con el medio, mencionó que “podría dedicarse al porno de autor” o, en el mejor de los casos, incluso retirarse de la pantalla por algún tiempo. Claro que todo se trataba de una broma subida de tono, pero para suerte de Pattinson, “The Batman” ha resultado todo un éxito y los más contentos son los fanáticos, junto a los involucrados en su creación.

Con complicaciones en medio debido a la pandemia del COVID-19, “The Batman” por fin fue estrenado y se le volvió a consultar al actor por su extraño comentario. “Fue hace mucho tiempo y fue un chiste. No lo recuerdo bien. Creo que dije que haría porno artístico si The Batman fracasaba. Fue antes de empezar el rodaje”, agregó sin antes culminar con algo más atrevido: “Pero ya sabes, nunca diga nunca. Ahora haría porno de celebración”.

