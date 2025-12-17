Cada vez más usuarios utilizan Yape como su principal medio de pago digital, por lo que mantener actualizados los datos de la cuenta se vuelve clave para evitar inconvenientes al enviar o recibir dinero. Uno de los cambios más frecuentes es la actualización del número de celular asociado a la aplicación.

Este proceso puede variar según el tipo de documento con el que se creó la cuenta, pero en todos los casos se trata de un trámite sencillo que permite seguir usando el servicio sin perder el saldo ni el historial de movimientos. Descubre cómo cambiar tu número de celular en Yape y qué debes tener en cuenta para hacerlo sin complicaciones.

¿CÓMO PUEDO CAMBIAR EL NÚMERO DE CELULAR REGISTRADO EN YAPE?

El procedimiento depende del documento con el que se realizó el registro inicial en la app.

Si tu cuenta fue creada con DNI , el cambio puede hacerse directamente desde la aplicación. Si tienes acceso a tu cuenta, solo debes ingresar a la opción de cambio de número, validar tu identidad con tu clave y registrar el nuevo celular. Incluso si reinstalaste el app y no puedes entrar, Yape permite cambiar el número desde la opción “Ya tengo una cuenta” y seleccionando “Cambiar mi número”, tras lo cual podrás volver a iniciar sesión conservando tu saldo y el historial de movimientos.

, el cambio puede hacerse directamente desde la aplicación. Si tienes acceso a tu cuenta, solo debes ingresar a la opción de cambio de número, validar tu identidad con tu clave y registrar el nuevo celular. Incluso si reinstalaste el app y no puedes entrar, Yape permite cambiar el número desde la opción “Ya tengo una cuenta” y seleccionando “Cambiar mi número”, tras lo cual podrás volver a iniciar sesión conservando tu saldo y el historial de movimientos. Si te registraste con Carnet de Extranjería, pasaporte o RUC, el proceso implica eliminar la cuenta actual. Esto se puede hacer desde el perfil si aún tienes acceso o mediante un formulario si no puedes ingresar. Luego, deberás borrar la aplicación, volver a descargarla y crear una nueva cuenta usando tu nuevo número de celular.

¿QUÉ ES YAPE Y QUÉ SERVICIOS OFRECE?

Yape es un aplicativo móvil con el que puedes enviar y recibir dinero de manera gratuita las 24 horas del día con tan solo el número de tus contactos o escaneando códigos QR de Yape, Visa o Izipay.

Además, cuenta con un servicio de recargas en donde tan solo se necesita el DNI. También ofrece promociones exclusivas para quienes tengan la aplicación y permite el pago de servicios básicos para aquellos que prefieren no salir de casa.

Para registrarte en Yape, tienes tres formas de afiliación:

A través de una Tarjeta BCP.

A través de otras tarjetas Visa (Mibanco, Caja Piura, Caja Sullana, Caja Tacna, Caja Trujillo y Banco de la Nación).

Cuenta Yape con DNI (Solo con tu DNI. Apertura digital de una cuenta de ahorros Yape soles en el BCP, sin tarjeta ni costo de mantenimiento).

¿QUÉ SIGNIFICA TENER UNA BILLETERA DIGITAL?

Una billetera digital es una herramienta en formato de aplicación o software que permite a los usuarios administrar su dinero de forma electrónica desde dispositivos móviles o computadoras. Actúa como una opción digital al dinero en efectivo y a las tarjetas bancarias, facilitando pagos, transferencias e incluso la gestión de documentos importantes, como boletos de viaje o entradas para eventos. En Perú, varias billeteras digitales han adquirido gran popularidad gracias a su practicidad y accesibilidad. Entre las más utilizadas se encuentran Yape, Plin y Tunki.

