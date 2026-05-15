“Hijos” es un tipo de perfil en Yape que le permite a menores de edad, entre 10 a 17 años, tener Yape en su celular, con funciones y límites adecuados para su edad. Los padres o tutores pueden supervisar el uso de la cuenta de manera segura. Este perfil ayuda a los adolescentes a aprender a manejar su dinero digitalmente. Permite enviar y recibir pagos de forma rápida y sencilla desde el celular. También ofrece medidas de seguridad adaptadas para proteger a los menores. El registro requiere autorización y validación de un adulto responsable. Con “Hijos”, los jóvenes pueden participar en actividades financieras con mayor independencia y control. Además, el perfil “Hijos” fomenta el uso responsable de herramientas financieras desde temprana edad. Los usuarios pueden realizar pagos cotidianos sin necesidad de usar efectivo. La aplicación mantiene límites de movimiento para brindar mayor seguridad a los menores. Los padres pueden acompañar y orientar el aprendizaje financiero de sus hijos. Este tipo de cuenta busca combinar autonomía, educación y protección digital para adolescentes.

¿Qué necesitas para crear un perfil “Hijos”?

Es necesario que el padre, madre o apoderado tenga su cuenta principal de Yape y una cuenta adicional por cada hijo que desea activar.

Podrás crear una cuenta sin tarjeta asociada de manera 100% digital. Solo deberás seleccionar “Yape con DNI” a la hora del registro.

Si ya tienes Yape con DNI y/o no tienes una tarjeta de débito BCP disponible, acércate a una Agencia BCP y solicita una.

¿Qué se puede hacer en el perfil “Hijos”?

Enviar y recibir yapeos por número celular o código QR (los datos a mostrar siempre serán los del padre, madre o apoderado titular del Yape).

Ver el saldo disponible y sus movimientos.

Recargar tarjetas del Metropolitano

Recargar líneas de celular prepago.

Acceder a cursos de Aprende con Yape para su edad.

Usar biometría digital para iniciar sesión más rápido.

¿Los adultos titulares de la cuenta tienen visibilidad del perfil “Hijos”?

¡Claro que sí! Si eres el padre, madre o apoderado, podrás ver el perfil, saldo y los movimientos de cada uno de tus hijos desde tu propio Yape.

¿Cómo cambiar mi límite de yapeo diario?

Si eres Yape con BCP o Yape con DNI, puedes elegir el monto total a yapear por día. Tú decides entre estas 3 opciones: S/ 500, S/ 950 o S/ 2,000.

Para aumentar o reducir tu límite diario, sigue estos pasos:

Ingresa a tu perfil desde el ícono de la persona 👤 en la pantalla de inicio. Ubica y selecciona la opción de “Límites transaccionales”. Puedes ingresar directamente usando este enlace desde tu celular. Elige el límite de yapeo diario que prefieres. Si deseas aumentar tu límite, deberás confirmar tu biometría digital. Ingresa el código de validación que llegará a tu celular ¡Y listo! Recibirás un correo de confirmación.