Por Redacción EC

“Hijos” es un tipo de perfil en Yape que le permite a menores de edad, entre 10 a 17 años, tener Yape en su celular, con funciones y límites adecuados para su edad. Los padres o tutores pueden supervisar el uso de la cuenta de manera segura. Este perfil ayuda a los adolescentes a aprender a manejar su dinero digitalmente. Permite enviar y recibir pagos de forma rápida y sencilla desde el celular. También ofrece medidas de seguridad adaptadas para proteger a los menores. El registro requiere autorización y validación de un adulto responsable. Con “Hijos”, los jóvenes pueden participar en actividades financieras con mayor independencia y control. Además, el perfil “Hijos” fomenta el uso responsable de herramientas financieras desde temprana edad. Los usuarios pueden realizar pagos cotidianos sin necesidad de usar efectivo. La aplicación mantiene límites de movimiento para brindar mayor seguridad a los menores. Los padres pueden acompañar y orientar el aprendizaje financiero de sus hijos. Este tipo de cuenta busca combinar autonomía, educación y protección digital para adolescentes.