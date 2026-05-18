Por Kenyi Peña Andrade

Yape se ha vuelto una herramienta muy extendida en Perú porque facilita transferencias rápidas entre personas sin necesidad de efectivo ni cuentas complicadas, lo que ha cambiado la forma en que muchos realizan pagos cotidianos. Su uso ha crecido en mercados, bodegas, transporte y pequeños negocios, donde agiliza cobros y reduce la dependencia del dinero físico. También ha contribuido a que más personas se integren a pagos digitales, especialmente en contextos donde antes predominaba la informalidad o el efectivo. Además, ha permitido que las transacciones sean más simples y accesibles desde un teléfono móvil. Su adopción ha impulsado la digitalización de pequeños comercios en distintas regiones del país. Muchos usuarios lo emplean como medio principal para pagos diarios de bajo monto. A propósito de ello, aquí te contaremos cómo obtener el QR del Yape para tu negocio.