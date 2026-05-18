Yape se ha vuelto una herramienta muy extendida en Perú porque facilita transferencias rápidas entre personas sin necesidad de efectivo ni cuentas complicadas, lo que ha cambiado la forma en que muchos realizan pagos cotidianos. Su uso ha crecido en mercados, bodegas, transporte y pequeños negocios, donde agiliza cobros y reduce la dependencia del dinero físico. También ha contribuido a que más personas se integren a pagos digitales, especialmente en contextos donde antes predominaba la informalidad o el efectivo. Además, ha permitido que las transacciones sean más simples y accesibles desde un teléfono móvil. Su adopción ha impulsado la digitalización de pequeños comercios en distintas regiones del país. Muchos usuarios lo emplean como medio principal para pagos diarios de bajo monto. A propósito de ello, aquí te contaremos cómo obtener el QR del Yape para tu negocio.

¿Cómo obtengo el QR de Yape para mi negocio? Sigue estos pasos

El código QR lo encuentras en la pantalla del inicio antes de ingresar tu clave de 6 dígitos y también ingresando al menú de 3 líneas, en la opción “Mi QR” o seleccionando “Mi cuenta”.

También puedes compartir tu QR a través de la aplicación Yape. Ingresa a la app y sigue estos pasos:

1) Tu código QR se encuentra en la pantalla de inicio antes de ingresar tu clave de 6 dígitos y dentro de tu app.

2) Si estás dentro de tu app, selecciona el menú de 3 líneas.

3) Selecciona la opción “Mi QR” ubicada en la parte de arriba del menú.

4) ¡Listo! Comparte y/o descarga tu QR para recibir yapeos.

¿Puedo cambiar mi nombre por el nombre de mi negocio?

No. Por motivos de seguridad, no se realizan cambios de nombre en el aplicativo. El nombre que se mostrará es el asociado a la cuenta Yape. Si estás afiliado con tu Credimás Negocio, figurará el nombre de tu negocio, mientras que si estás afiliado como persona natural, figurará el nombre de la persona.​

¿Cómo puedo tener material publicitario de Yape para mi negocio?

Si tienes un negocio y quieres que tus clientes sepan que aceptas pagos con Yape, te invitamos a nuestra sección de Yape Negocios donde podrás descargar material para tu negocio o también puedes acércate a cualquier agencia BCP a recoger jalavistas y stickers.

Ubica una agencia aquí.

¿Puedo recibir mi sueldo directo a mi cuenta Yape?

Las cuentas Yape con BCP y Yape con DNI tienen disponible la opción de recibir su sueldo directo en su Yape, ¡sin trámites ni papeleos!

Para hacerlo, será necesario confirmar con su empleador si está habilitado para realizar el abono a Yape directamente.

Si el empleador puede hacerlo, solo necesitará el número de celular y el DNI del colaborador para hacer el depósito ¡y listo!

Al hacerlo, el colaborador recibirá una notificación directa desde el app de Yape, un correo de confirmación, y verá el abono en la lista de movimientos de su app.

De esta manera, todo queda visible y seguro.