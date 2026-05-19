Por Redacción EC

Hace algunos años, el Banco de Crédito del Perú (BCP) introdujo una aplicación que cambió la manera en que millones de personas realizan pagos y transferencias en el país: Yape. Con una propuesta enfocada en la rapidez y simplicidad, la plataforma ganó popularidad al permitir el envío de dinero desde el celular de forma inmediata, evitando trámites bancarios tradicionales y procesos más extensos. A medida que su uso se expandió, la aplicación dejó de ser solo una herramienta para transferencias entre contactos y comenzó a integrar nuevas funciones orientadas a facilitar operaciones cotidianas. Actualmente, los usuarios pueden realizar pagos, recargas y otras transacciones digitales dentro de un mismo entorno, reduciendo la necesidad de utilizar efectivo en distintas actividades diarias. A propósito de ello, en esta nota te contaremos cómo debes proceder si pierdes tu celular.