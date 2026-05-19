Hace algunos años, el Banco de Crédito del Perú (BCP) introdujo una aplicación que cambió la manera en que millones de personas realizan pagos y transferencias en el país: Yape. Con una propuesta enfocada en la rapidez y simplicidad, la plataforma ganó popularidad al permitir el envío de dinero desde el celular de forma inmediata, evitando trámites bancarios tradicionales y procesos más extensos. A medida que su uso se expandió, la aplicación dejó de ser solo una herramienta para transferencias entre contactos y comenzó a integrar nuevas funciones orientadas a facilitar operaciones cotidianas. Actualmente, los usuarios pueden realizar pagos, recargas y otras transacciones digitales dentro de un mismo entorno, reduciendo la necesidad de utilizar efectivo en distintas actividades diarias. A propósito de ello, en esta nota te contaremos cómo debes proceder si pierdes tu celular.

¿Qué hago con mi cuenta de Yape si me robaron el celular? Sigue estos pasos para proteger tu dinero

Por tu seguridad, te recomendamos seguir los siguientes pasos:

-Llama al 1820, menciona la palabra “Yape” y bloquea inmediatamente todas tus tarjetas para evitar que terceros entren a tus apps financieras.

-También es posible bloquear tu cuenta ingresando aquí.

-Llama a tu operador para bloquear tu línea y equipo.

-Si tienes problemas para eliminar tu cuenta o si ves en tus movimientos operaciones que no hiciste, contáctanos al WhatsApp +51 939 339 299 o haz clic aquí.

Consejos de seguridad

Avisa a tus amigos y familiares para que estén al tanto de personas que se quieran hacer pasar por ti en tus redes sociales.

Cambia todas tus claves, incluidas las de tu correo y redes sociales.

Si ya tienes tu nuevo celular y quieres volver a usar Yape, te recomendamos colocar una clave distinta a la de tu cuenta anterior.

¡Paga tus servicios en segundos! Así puedes hacerlo con Yape sin complicarte

Si aún no te animas a probar esta función, tranquilo: es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

-Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite la empresa.

¿Cómo acceder a un préstamo en Yape?

Hoy son millones los ciudadanos peruanos que se han convertido en usuarios exclusivos de Yape, y pueden disfrutar desde descuentos hasta solicitar un préstamo de manera 100% online.

Ante lo expuesto, la información brindada de manera oficial, y mediante la billetera digital desarrollada por el BCP, revela que en principio debes ingresar a la plataforma y revisar si cuentas con un crédito pre-aprobado para luego continuar cumpliendo con los términos y condiciones establecidos.

De resultar positiva la respuesta automática recibida por parte de Yape, tramita la solicitud de préstamo tomando en consideración estos requisitos:

Estar afiliado a Yape con tarjeta BCP o a Cuenta Yape con DNI.

Contar con datos de contacto como dirección y número de celular, debidamente actualizados en BCP.