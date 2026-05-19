Hace algunos años, el Banco de Crédito del Perú (BCP) introdujo una aplicación que cambió la manera en que millones de personas realizan pagos y transferencias en el país: Yape. Con una propuesta enfocada en la rapidez y simplicidad, la plataforma ganó popularidad al permitir el envío de dinero desde el celular de forma inmediata, evitando trámites bancarios tradicionales y procesos más extensos. A medida que su uso se expandió, la aplicación dejó de ser solo una herramienta para transferencias entre contactos y comenzó a integrar nuevas funciones orientadas a facilitar operaciones cotidianas. Actualmente, los usuarios pueden realizar pagos, recargas y otras transacciones digitales dentro de un mismo entorno, reduciendo la necesidad de utilizar efectivo en distintas actividades diarias. A propósito de ello, en esta nota te contaremos cómo debes proceder si pierdes tu celular.
Por tu seguridad, te recomendamos seguir los siguientes pasos:
-Llama al 1820, menciona la palabra “Yape” y bloquea inmediatamente todas tus tarjetas para evitar que terceros entren a tus apps financieras.
-También es posible bloquear tu cuenta ingresando aquí.
-Llama a tu operador para bloquear tu línea y equipo.
-Si tienes problemas para eliminar tu cuenta o si ves en tus movimientos operaciones que no hiciste, contáctanos al WhatsApp +51 939 339 299 o haz clic aquí.
Consejos de seguridad
Avisa a tus amigos y familiares para que estén al tanto de personas que se quieran hacer pasar por ti en tus redes sociales.
Cambia todas tus claves, incluidas las de tu correo y redes sociales.
Si ya tienes tu nuevo celular y quieres volver a usar Yape, te recomendamos colocar una clave distinta a la de tu cuenta anterior.
Si aún no te animas a probar esta función, tranquilo: es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.
-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.
-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).
-Busca la empresa proveedora correspondiente.
-Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite la empresa.
Hoy son millones los ciudadanos peruanos que se han convertido en usuarios exclusivos de Yape, y pueden disfrutar desde descuentos hasta solicitar un préstamo de manera 100% online.
Ante lo expuesto, la información brindada de manera oficial, y mediante la billetera digital desarrollada por el BCP, revela que en principio debes ingresar a la plataforma y revisar si cuentas con un crédito pre-aprobado para luego continuar cumpliendo con los términos y condiciones establecidos.
De resultar positiva la respuesta automática recibida por parte de Yape, tramita la solicitud de préstamo tomando en consideración estos requisitos:
Estar afiliado a Yape con tarjeta BCP o a Cuenta Yape con DNI.
Contar con datos de contacto como dirección y número de celular, debidamente actualizados en BCP.