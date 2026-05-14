Por Redacción EC

Entre las plataformas más utilizadas figura Yape, aplicación que ha incorporado alternativas para acceder a distintos servicios desde el celular de manera rápida y práctica. Una de las opciones disponibles dentro de la herramienta desarrollada por Banco de Crédito del Perú es la compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), documento indispensable para los conductores y que brinda cobertura médica inmediata ante accidentes de tránsito que generen lesiones, invalidez o fallecimiento. Además de facilitar la obtención de este seguro vehicular, la aplicación también permite efectuar pagos seguros, consultar movimientos realizados y acceder a promociones relacionadas con distintos servicios financieros. Todo ello convierte a la plataforma en una herramienta que concentra múltiples operaciones en un solo espacio digital, evitando traslados y optimizando el tiempo de los usuarios. A continuación, conoce qué funciones ofrece la aplicación, cómo adquirir el SOAT paso a paso y cuáles son los beneficios adicionales que pueden aprovecharse mediante el uso de esta billetera digital.