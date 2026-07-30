En su primer Mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori presentó una de las principales medidas económicas de su gestión al anunciar el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV). El salario mínimo pasará de S/ 1.130 a S/ 1.300, según informó durante su intervención. La mandataria señaló que este ajuste busca mejorar el ingreso de los trabajadores formales. Asimismo, indicó que la medida estará acompañada por un mecanismo de apoyo para determinados empleadores. El anuncio formó parte del paquete de decisiones económicas dadas a conocer por el Ejecutivo. Como complemento al aumento salarial, el Gobierno implementará un bono compensatorio extraordinario destinado únicamente a las micro y pequeñas empresas (mypes). Con esta medida, el Ejecutivo busca respaldar a las mypes durante el proceso de adaptación al nuevo salario mínimo. El programa será dirigido exclusivamente a las empresas comprendidas dentro de ese segmento productivo.

Conoce en qué consiste dicho bono que Las micro y pequeñas empresas (mypes) recibirán un bono

La presidenta precisó que el bono compensatorio tendrá un alcance temporal y estará orientado exclusivamente a un grupo específico para reducir el impacto que el incremento de la Remuneración Mínima Vital que pueda generar en los costos laborales de las micro y pequeñas empresas. Además, forma parte de una estrategia para acompañar el proceso de ajuste empresarial. El apoyo económico será focalizado únicamente en las mypes, el bono será otorgado por única vez y estará dirigido exclusivamente a las micro y pequeñas empresas. El objetivo principal es contribuir a que estos negocios puedan afrontar el mayor costo laboral derivado del aumento de la RMV. Asimismo, el Gobierno busca promover la incorporación de trabajadores al empleo formal. También se pretende evitar que el reajuste salarial comprometa la estabilidad financiera de los emprendimientos de menor tamaño.

¿Qué fue lo que dijo exactamente la presidenta de la República y quienes son los que accederán el bono con precisión?

Durante su intervención, la presidenta explicó que el aumento de la RMV estará acompañado por una medida de apoyo dirigida al sector empresarial de menor escala. En ese contexto afirmó: “Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral”. El objetivo es facilitar la adaptación de las mypes al nuevo salario mínimo. La medida tendrá carácter extraordinario y se aplicará por una sola vez. El beneficio estará destinado a las micro y pequeñas empresas que se encuentren formalmente constituidas. La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el empleo formal en el país. El Gobierno adelantó que los criterios específicos para acceder al bono serán definidos posteriormente. Dichos lineamientos deberán establecerse mediante una norma complementaria.

¿Cuánto es el monto del bono que se dará a los microempresarios formalmente establecidos y el mecanismo de cobro?

Las micro y pequeñas empresas continúan a la espera de que el Gobierno publique la normativa que definirá el alcance del bono compensatorio anunciado por el Ejecutivo. La regulación será clave para establecer las condiciones de acceso y aplicación del beneficio. Por ahora, las mypes no cuentan con información oficial sobre el procedimiento que deberán seguir. La expectativa se mantiene entre los empresarios del sector. El reglamento pendiente determinará los detalles operativos del programa. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha informado el monto que recibirá cada empresa ni los requisitos específicos que deberán cumplir las mypes para acceder al beneficio. Tampoco ha precisado cuántos trabajadores podrán ser considerados dentro del programa. Asimismo, permanece sin definir el mecanismo mediante el cual se solicitará el bono. Otra de las interrogantes pendientes es la fecha exacta en que comenzará el proceso de entrega. Las autoridades deberán aclarar estos aspectos mediante una norma posterior.

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