Culminaba el mes de enero 2026, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hacía noticia dando a conocer los resultados de sorteo que establecía a los más de 800 mil peruanos elegidos para desempeñar el cargo de miembro de mesa durante los comicios del 12 de abril. Al respecto, y como parte de lo que conlleva la celebración de las Elecciones Generales, dicho organismo hoy confirma el otorgamiento de derecho clave por cumplir funciones específicas siendo titular o suplente, pero siempre y cuando logre justificarse a través de ciertos requisitos certificados. Con relación a esta información, la Superintendencia Nacional de Fiscalización (Sunafil) también se expresa, y mediante nota puntual aborda el tema refiriendo en qué consiste el beneficio tras llevarse a cabo la histórica jornada cívica.

ESTE ES EL DERECHO DEL CUAL GOZAN TODOS LOS MIEMBROS DE MESA QUE CUMPLAN FUNCIÓN DURANTE ELECCIONES GENERALES 2026

A nivel nacional, el Perú vivirá histórica jornada electoral, siendo el domingo 12 de abril la fecha programada para que además de los millones de votantes, más de 800 mil ciudadanos mayores de edad cumplan con la función cívica de ser miembros de mesa, y así puedan terminar gozando de derecho establecido mediante la Ley N° 26859.

De manera puntual, la Sunafil también se pronuncia al respecto, y en favor de aquellas personas elegidas, y trabajadoras del sector público o privado, que desde muy tempranas horas deben llegar a respectivos locales para instalar mesas de sufragio, y un día después o dentro de los 90 días siguientes, tener la chance de acceder a día de descanso remunerado.

Tal y como lo determina la Ley N° 26859, todo miembro de mesa goza del derecho de contar con jornada libre posterior a la celebración de Elecciones Generales, además de recibir compensación económica, pero siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

El miembro de mesa debe haber completado el proceso de capacitación .

. El miembro de mesa debe contar con el certificado de participación que entrega la ONPE el mismo día de la jornada electoral, y tras el cierre de las actas.

- Dicho documento también puede descargarse de forma digital, y mediante el portal oficial de la entidad competente.

El miembro de mesa debe tener asimismo una prueba del sufragio, siendo en este caso particular el holograma que va pegado al Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los requisitos descritos deben adjuntarse, y presentarse a la Oficina de Recursos Humanos del centro laboral o jefe inmediato, “según el reglamento interno de cada empresa”, y con la finalidad de validar el otorgamiento de día libre no compensable tras la jornada del 12 de abril.

ELECCIONES 2026: LINK PARA LA DESCARGA DE CREDENCIAL QUE TE ACREDITA COMO MIEMBRO DE MESA

Las Elecciones Generales 2026 se aproximan, siendo la fecha del 12 de abril aquella programada para que millones de peruanos escojan a tanto presidente como senadores y diputados, por ejemplo, y en esa línea los miembros de mesa deban cumplir con la responsabilidad de facilitar el sufragio.

Con respecto a la celebración de dichos comicios, resulta importante destacar que la credencial como tal, termina sirviendo para la identificación de cada ciudadano peruano elegido bajo sorteo, y cuyas funciones figuran determinadas a fin de recibir tanto día libre como compensación económica puntual.

Hoy la ONPE precisamente habilita la plataforma de Consulta Electoral donde los miembros de mesa escogidos para cumplir función específica durante las Elecciones Generales 2026, pueden realizar la descarga del mencionado documento, y así portarlo en dispositivo móvil sin requerir de trámites presenciales.

Solamente necesitas colocar tu número de DNI para acceder a una página que además te permite revisar datos referente a la votación misma, y si efectivamente, por ejemplo, te corresponde cumplir con dicha función remunerada.

ASÍ TAMBIÉN PUEDES OBTENER LA CREDENCIAL OTORGADA A MIEMBROS DE MESA, SEGÚN LA ONPE

A nivel nacional, hoy son 834 mil 660 los ciudadanos que desempeñarán el cargo de miembros de mesa, y durante la jornada programada para el 12 de abril donde cada uno debe portar digital o físicamente su respectiva credencial.

En relación a la obtención de dicho documento proporcionado por parte de la ONPE, resulta importante enfatizar que también puede conseguirse visitando la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) correspondiente a tu jurisdicción, o simplemente esperando recibir a personal del organismo autónomo, y encargado de realizar la entrega efectiva.

Tal y como lo mencionamos líneas arriba, recuerda que si te corresponde cumplir con las funciones de un miembro de mesa durante la celebración de las Elecciones Generales del 12 de abril, y terminas asistiendo de manera regular, recibirás una compensación económica ascendente a los 165 soles, y día de descanso no compensable válido para trabajadores del sector público y privado.

HORARIO DE VOTACIÓN PARA ESTAS ELECCIONES GENERALES 2026

Una nueva jornada e histórica para el Perú se aproxima, y con la llegada de un 12 de abril donde desde muy tempranas horas, más de 27 millones de ciudadanos mayores de edad emitirá su voto por el presidente, vicepresidentes, senadores, diputados, y parlamentarios andinos de su preferencia.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, y por parte de la ONPE a partir de la habilitación de portal web, el horario de atención para participar en las Elecciones Generales 2026, arranca a las 7 a.m., y culminará 10 horas después, es decir, 5 de la tarde.

Con respecto a los miembros de mesa entre titulares y suplentes, dicho organismo electoral constitucional autónomo precisa que el 12 de abril quienes hayan sido seleccionados, y notificados al respecto, deben reunirse en sus respectivos locales de votación a las 6 de la mañana, y esto a fin de instalar las mesas de sufragio que recibirán a más de 27 millones de peruanos portando DNI.

¿PUEDO USAR MI DNI VENCIDO PARA VOTAR EL 12 DE ABRIL? ESTO REFIERE EL RENIEC

Nuevamente los ciudadanos peruanos harán uso de su derecho al voto, y participando en esta ocasión en unas Elecciones Generales 2026 donde el DNI reviste de suma importancia para ejercerlo.

Mostrando dicha cédula estarás siendo considerado para la elección de diversos cargos públicos, siendo el RENIEC ahora el organismo que emite la Resolución Jefatural N° 000030, y a partir de la cual sorprende prorrogando excepcionalmente la vigencia de aquellas vencidas o por vencer hasta el 12 de abril de 2026.

“Los ciudadanos podrán identificarse con el DNI azul o el documento electrónico en su versión 1.0, 2.0 y 3.0 en la mesa de sufragio, a pesar de que se encuentren caducos”, remarca la entidad a través de nota de prensa, y puntualizando en que con miras a la celebración de las Elecciones Generales 2026, se trata de una medida excepcional buscando “garantizar la participación de todos los peruanos”.