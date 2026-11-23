Los comerciantes de mercados que trabajan por su cuenta, pueden afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y empezar a construir una pensión. Para facilitar sus aportes, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) les ofrece la posibilidad de realizar pagos parciales durante el mes y completar el monto hasta el último día del siguiente mes, sin generar recargos por mora. Por ejemplo, el aporte de noviembre se puede pagar hasta el 31 de diciembre.

La campaña denominada «Tu negocio es el presente. Tu pensión, tu futuro», busca acercar información previsional a los comerciantes y orientarlos sobre cómo afiliarse, así como la importancia de aportar al SNP para obtener una pensión de jubilación y atención médica, ambos de por vida.

Como parte de esta iniciativa, los asesores de la ONP llegaron en dos fechas al Mercado Ramón Castilla del Cercado de Lima y, próximamente, visitarán los mercados Conde de la Vega (25 de noviembre) y Santa Rosa (3 de diciembre); ambos, también en el Cercado de Lima, donde informarán sobre las alternativas para comenzar a construir una protección previsional mientras continúan con sus actividades económicas.

Campaña entre los comerciantes minoristas de abastos a fin de que conozcan que pueden afiliarse, aportar y tener una pensión y atención médica de por vida. (Fuente: ONP)

Una pensión para el futuro y protección ante imprevistos

La ONP, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, recordó que el aporte mínimo es S/160 al mes y que, al pagarlo de forma frecuente, los afiliados pueden acceder a los siguientes beneficios:

Pensión de jubilación: pueden acceder a una pensión proporcional desde los 10 años de aportes, siempre que se cumpla con los requisitos.

pueden acceder a una pensión proporcional desde los 10 años de aportes, siempre que se cumpla con los requisitos. Pensión de invalidez: pueden solicitarla si sufren un accidente o enfermedad que les impida trabajar. Entre los requisitos se encuentra haber aportado al menos 12 meses durante los últimos tres años previos al accidente. Con esta pensión se accede a atención médica.

pueden solicitarla si sufren un accidente o enfermedad que les impida trabajar. Entre los requisitos se encuentra haber aportado al menos 12 meses durante los últimos tres años previos al accidente. Con esta pensión se accede a atención médica. Protección para la familia: en caso de fallecimiento del titular, sus familiares pueden acceder a pensiones de viudez, orfandad y ascendencia, si cumplen los requisitos.

Afiliación desde el celular

Los ciudadanos interesados pueden afiliarse desde su celular a través de onpvirtual.pe, ingresando al perfil ‘Mi primer aporte’, opción ‘Quiero afiliarme voluntariamente’ y haciendo clic al botón ‘Iniciar trámite’. A continuación, deberán registrar sus datos personales y su ingreso mensual promedio, monto que no puede ser menor a la Remuneración Mínima Vital vigente (S/ 1230).

Campaña entre los comerciantes minoristas de abastos a fin de que conozcan que pueden afiliarse, aportar y tener una pensión y atención médica de por vida. (Fuente: ONP)

¿Cómo se puede realizar el pago de aporte?

Desde el celular, se pueden utilizar los siguientes canales digitales, disponibles las 24 horas:

Interbank: canales virtuales y, en caso de no ser cliente, el aplicativo Interbank Negocios.

canales virtuales y, en caso de no ser cliente, el aplicativo Interbank Negocios. Sunat: plataforma ‘Operaciones en línea’ (sin la necesidad de clave SOL).

plataforma ‘Operaciones en línea’ (sin la necesidad de clave SOL). Si prefiere hacerlo de forma presencial, también están:

Los agentes Interbank: con el código de servicio 0600203 y el número de documento de identidad del afiliado.

Las ventanillas del Banco de la Nación: indicar el número de documento de identidad del afiliado, mes y monto a pagar.

Para más información u orientación, llamar a ONP Te escucha (01) 634 2222, opción 1 de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.