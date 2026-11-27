Tener una licencia de conducir no garantiza, por sí sola, que el documento esté reconocido por las autoridades. En el Perú, los conductores pueden comprobar si su brevete es auténtico y se encuentra vigente mediante una plataforma gratuita habilitada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Esta herramienta permite verificar si el documento está inscrito en los registros oficiales, evitando posibles inconvenientes por utilizar una licencia falsa o adulterada. La consulta se realiza por internet y solo requiere algunos datos personales para acceder a los resultados. Asimismo, existen otros servicios digitales que permiten conocer el historial del conductor y detectar multas de tránsito pendientes. Conoce cómo realizar estas consultas paso a paso y qué información puedes obtener en cada plataforma.

¿CÓMO COMPROBAR SI MI LICENCIA DE CONDUCIR ES VÁLIDA?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ofrece el Portal Único del Conductor, un servicio gratuito que permite comprobar si un brevete está inscrito en el Sistema Nacional de Conductores (SNC). La consulta está disponible para todas las categorías de licencias y permite conocer si el documento cuenta con un registro oficial.

Para verificar su autenticidad, no necesitas acudir a una oficina, pues puedes completar el procedimiento desde tu celular o computadora. Sigue estas indicaciones:

Ingresa a https://licencias.mtc.gob.pe. Escribe el número de DNI del titular de la licencia. Completa el código captcha que aparece en pantalla. Acepta la política de privacidad de la plataforma. Revisa los resultados de la consulta.

Después de ingresar los datos, el sistema mostrará si el documento aparece en los registros oficiales del MTC y cuál es su estado. Si no figura en la base de datos, podría tratarse de un brevete falso o adulterado.

Cabe recordar que obtener una licencia legal implica cumplir los requisitos establecidos por las autoridades, entre ellos aprobar el examen de conducción y las evaluaciones médicas correspondientes.

¿CÓMO CONSULTAR LOS PUNTOS DE MI RÉCORD DE CONDUCTOR?

El MTC también cuenta con una plataforma que permite revisar los puntos acumulados y consultar información sobre las licencias de conducir activas. Para acceder a este servicio, debes seguir estos pasos:

Ingresa a https://slcp.mtc.gob.pe/. Realiza la búsqueda con tu DNI, número de licencia o nombres y apellidos completos. Introduce el código captcha solicitado. Presiona el botón de búsqueda para visualizar los resultados.

Así podrás conocer los datos disponibles sobre tu brevete y revisar tu historial como conductor, según informa la plataforma web de América Televisión.

¿CÓMO SABER SI TENGO PAPELETAS PENDIENTES DE PAGO?

En Lima, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la entidad responsable de gestionar el cobro de las multas de tránsito impuestas por la Policía Nacional del Perú (PNP). Para facilitar esta consulta, dispone de una plataforma virtual a la que puedes acceder desde tu celular o computadora, sin necesidad de acudir presencialmente a sus oficinas.

Para conocer si tienes sanciones pendientes, solo debes ingresar al portal de consultas del SAT y realizar una búsqueda utilizando tu número de DNI, la placa de tu vehículo o tu número de licencia de conducir. De esta manera, podrás identificar las papeletas registradas a tu nombre y verificar si tienes multas que todavía no has pagado.

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