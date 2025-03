Tan diario como semanalmente, el consumo de sustancias para fortalecimiento de cuerpo humano, se convierte en acción prioritaria para las personas de diversas edades, pero llevándolo a cabo según especialistas, en instantes determinados dentro de las 24 horas vividas. Al respecto, hoy te compartimos los detalles entorno a ese mejor momento considerado por expertos, que te haría absorber de manera adecuada cada vitamina tomada considerando también estas funciones y características propias.

EL MEJOR MOMENTO DEL DÍA PARA TOMAR VITAMINAS SEGÚN ESPECIALISTAS

Una buena nutrición es la clave para el correcto funcionamiento de nuestro organismo y mediante cada vitamina absorbida, la obtención de beneficios que mediante sustancias orgánicas te permiten vivir con mayor energía si las tomas en este momento puntual del día.

Según refieren especialistas de Medicover Hospitals, existen instantes adecuados para la acertada absorción de nutrientes a través de cápsulas sobre todo, siendo importante tomar en cuenta también que algunas pueden ingerirse tanto durante mañanas como noches.

Al respecto, la información brindada refiere que, por ejemplo, la vitamina B12 impacta mejor en organismo si la tomas durante el desayuno, mientras para la A no existe un momento perfecto e ideal, y la K acompañada por alguna comida.

Cabe resaltar sobre dichas sustancias, entre otras que conforman listado de acuerdo a Medline Plus, que figuran hasta dos tipos, siendo los liposolubles aquellos almacenados en hígado, tejido graso y los músculos del cuerpo, y los hidrosolubles no almacenados corporalmente que debemos consumir de manera regular a través de alimentos también a fin de evitar carencias o deficiencias orgánicas.

ESTA VITAMINA PODRÍA AYUDARTE A MEJORAR VISIÓN Y PREVENIR ENFERMEDADES OCULARES

Los 5 sentidos que poseemos nos permiten conocer el entorno que nos rodea, descubrir, y también percibir a través de rayos de luz cuya iluminación puede apagarse lentamente si no incluimos alimentos fortalecidos por vitaminas e indispensables para la salud ocular dentro de dieta diaria consumida.

De acuerdo a información compartida por la Academia Estadounidense de Oftalmología, la International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB), entre otras importantes organizaciones, la vitamina A es aquella capaz de “producir ciertos pigmentos para que la retina funcione correctamente”, y asimismo nutrir a otras partes de los ojos como la córnea que cumple función protectora con el párpado, lágrimas y la esclerótica ante el polvo, gérmenes, entre otros factores de riesgo.

Por ejemplo, la carencia de dicho nutriente encontrado en variadas verduras, no solo te puede causar visión borrosa, sino también una ceguera que afecta sobre todo a los niños del mundo ya que “se calcula que entre 250,000 y 500,000 niños se quedan ciegos cada año” debido a esa deficiencia en particular.

“Sin suficiente vitamina A, los ojos no pueden producir suficiente humedad para que se mantengan debidamente lubricados”, expresan los especialistas de la Academia Estadounidense de Oftalmología, quienes además indican que el factor de riesgo de la salud ocular recae sobre las mujeres embarazadas producto de la ceguera nocturna, denominada también como nictalopía.

Cabe resaltar, que según ambas organizaciones internacionales, la visión borrosa puede prevenirse a partir del consumo de hortalizas de color naranja como la zanahoria e incorporación en dieta diaria de otros alimentos, y también suplementos multivitamínicos.

POR ESTAS RAZONES RESULTA IMPORTANTE EL CONSUMO DE VITAMINA D QUE PUEDES ENCONTRAR NATURALMENTE

A nivel corporal, la ingesta de frutas y verduras repercute favorablemente en el organismo buscando fortalecer ciertas áreas, pero solamente la vitamina D además te brinda beneficios con naturalidad gracias a los rayos ultravioletas.

En diálogo concedido a Andina, la jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Rebagliati de EsSalud, Celia Moisés Alfaro, brindó importante información referente a dicha sustancia encontrada fundamentalmente en alimentos, pero también cuando logramos exponerse a la luz solar alrededor de 20 minutos diarios.

Manteniendo la precaución adecuada, es decir, usando bloqueador, por ejemplo, la especialista recomienda aprovechar los rayos ultravioletas que nos proporciona la vitamina D, así como llevar a cabo una buena dieta e ingerirla en forma de suplementos según lo requieras.

“El primer efecto de una exposición solar excesiva y sin protección es una inflamación leve en las capas más superficiales de la piel”, expresó también Celia Moisés Alfaro, haciendo hincapié en el envejecimiento y hasta cáncer de piel como daños colaterales resaltados además por MedlinePlus, entre otras plataformas, si con la llegada del verano no nos protegemos bajo las normas sanitarias recomendadas.

¿EN QUÉ CASOS RESULTA RECOMENDABLE TOMAR VITAMINA D? ESTO REVELAN ALGUNOS ESPECIALISTAS

Los nutrientes son necesarios para la salud, expresan los especialistas mientras recomiendan su consumo a través de alimentos fundamentalmente, sin embargo también existen suplementos dietéticos que contienen Vitamina D beneficiosa para diversos grupos poblacionales.

Hoy te compartimos información brindada por los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, acerca de dicha sustancia que encontramos mediante la exposición al sol, por ejemplo, y nos favorece ayudando al cuerpo a absorber el calcio.

A continuación, te compartimos los detalles acerca de las personas que deben tomar Vitamina D a través de suplementos, y se les recomienda por estos motivos:

Menopausia

Protección de la masa ósea en adultos mayores

Complemento en recuperación tras fracturas óseas

Crecimiento

Embarazo

Prevención inmunitaria

Envejecimiento / Osteoporosis

Trastornos del ciclo menstrual

Disminución de la fertilidad

Cabe resaltar con respecto al ser humano, que según el NIH “la leche materna por sí sola no aporta una cantidad suficiente de vitamina D”, y por ende se les dificulta su obtención a las lactantes, mientras los adultos mayores también figuran incluidos en este grupo de personas con cierta deficiencia, las personas de piel oscura, aquellas que padecen de obesidad, y también quienes tienen complicaciones para la absorción de las grasas, como la enfermedad de Crohn, la celíaca o la colitis ulcerosa.