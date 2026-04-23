¿Es posible que el calendario tenga el control de nuestras emociones? Aunque todos tenemos un día que detestamos por encima del resto, un reciente estudio realizado por la Universidad de Vermont ha puesto cifras y evidencia a esa percepción cotidiana que muchos comparten. A partir del procesamiento masivo de información durante varios años, investigadores lograron detectar patrones claros en el estado de ánimo colectivo, revelando que la forma en que nos sentimos no es casual, sino que responde a dinámicas semanales marcadas por el trabajo, el descanso y la expectativa del tiempo libre. Los resultados no solo confirman que hay un día particularmente difícil, sino que también desafían algunas ideas extendidas sobre la rutina emocional de las personas. Descubre qué día concentra los niveles más bajos de bienestar y por qué se ha convertido en el más complicado de la semana.

¿CUÁL ES EL PEOR DÍA DE LA SEMANA SEGÚN LA CIENCIA?

Según los resultados obtenidos, el lunes se posiciona como el día más complicado para la mayoría. El análisis evidenció que es cuando se concentra la mayor cantidad de expresiones negativas en redes sociales, lo que refleja un ánimo más bajo en comparación con el resto de la semana.

Esta tendencia estaría vinculada al regreso a las responsabilidades luego del fin de semana y a la sensación de tener varios días laborales por delante. Todo ello influye en la motivación y el rendimiento, dando lugar a lo que los especialistas denominan el “efecto lunes”.

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¿CÓMO SE REALIZÓ EL ESTUDIO Y QUÉ REVELA SOBRE EL ESTADO DE ÁNIMO COLECTIVO?

La investigación se basó en una enorme cantidad de datos, con aproximadamente 50 millones de mensajes diarios recopilados desde 2008 en la plataforma X. A través de un sistema que evalúa el valor emocional de más de 10 mil palabras frecuentes, los expertos pudieron medir el nivel de felicidad presente en cada publicación.

Este análisis permitió descubrir que nuestra alegría fluctúa como una montaña rusa, subiendo conforme nos acercamos al tiempo libre y cayendo en picado en el momento en que las obligaciones laborales vuelven a tomar el control de nuestra agenda.

¿QUÉ OTROS FACTORES INFLUYEN EN EL ÁNIMO?

El estudio reveló que, además de la rutina, los sucesos globales tienen el poder de alterar por completo nuestra felicidad. Eventos trágicos como el tiroteo de Las Vegas en 2017 lograron que el mundo viviera su día más triste en internet. En contraste, noticias de alto impacto como el fin de Osama Bin Laden en 2011 dispararon los niveles de optimismo, demostrando que nuestra estabilidad emocional depende tanto del calendario como de lo que ocurre en el planeta, según informa el diario La Nación.

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¿QUÉ DÍAS SON LOS MÁS FELICES?

En contraste con el inicio de la semana, el sábado se posiciona como el momento cumbre del bienestar semanal, ya que es cuando la población experimenta los niveles más altos de alegría y plenitud tras liberarse de las presiones de la oficina. Por otro lado, el domingo también registra una atmósfera de gran esperanza; durante esta jornada, las personas suelen recargar energías mediante el reposo o la recreación.