Oscar 2019: cuánto ha cambiado Lady Gaga desde su debut en la música hasta su gran salto a Hollywood

Lady Gaga está entre las cinco nominadas a los Oscar 2019 a mejor actriz, una profesión con la que soñó alguna vez cuando era niña pero luego le pareció lejana. Hasta ahora. Su (gran) salto de la música a Hollywood no deja de sumarle éxitos. Incluso Bradley Cooper, realizador, productor, guionista y compañero de reparto de la artista de 32 años en Ha nacido una estrella, se ha convertido en su fan número uno.

Los críticos continúan elogiando la magnética actuación de la originaria de Nueva York y su química con Cooper, quien debuta –también- como director, en el remake del clásico de los años 30. La ícono del pop, cuyo verdadero nombre es Stefani Germanotta, interpreta a una mesera y cantante que conoce a una estrella de la música country en un drag club en el que interpreta La Vie en Rose de Edith Piaf.

Pero Gaga ya era una estrella antes del filme. Comenzó a tocar el piano a los cuatro años, y a los trece compuso su primera balada. Al año siguiente, empezó a presentarse en noches de micrófono abierto. Desde entonces, nunca se alejó del arte. A los 19 años empezó profesionalmente su carrera musical.

No fue hasta 2009 que una chica con un extravagante look apareció en la televisión diciéndole a todo el mundo que no podían leer su rostro porque tenía cara de póker (sin expresión), con el que alcanzó el primer puesto en la mayoría de las listas de éxitos a nivel mundial a principios de 2009. El lanzamiento de The Fame el que, coincidentemente, le dio fama internacional a la Mother Monster.

Fiel a sí misma, la cantante comunica lo que piensa y siente a través de sus vestuarios. "Tuve que ser muy fuerte desde el inicio de mi carrera", admitió la cantante sobre los intentos de la industria de la música para cambiarla, rehacerla. "Nunca quise ser sexy o como otras mujeres. Quería ser como soy tanto como artista como mujer", agrega. Y continuó así hasta 2014, cuando Tony Bennett la invita para una participación musical. Desde entonces, Lady Gaga empieza con un cambio no solo en su vestimenta, sino también en su música.

Justamente, en ese año, llegó una gran oportunidad para su salto a la pantalla chica (a lo grande). El papel como Elizabeth Johnson ‘La Condesa’ en American Horror Story: Hotel hizo que la artista tenga un primer reconocimiento en la actuación: ganó el Globo de Oro a mejor actriz de miniserie. Y es que, como está en líneas arriba, Lady Gaga ya era una estrella. La industria de la música lo sabía. La industria televisiva lo sabía. (Ahora) el cine lo sabe.