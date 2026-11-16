El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Carolina Uechi.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Comer, comer y comer.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

En resumen: aprender a ver el vaso medio lleno en cada situación y aprender a vivir felices aceptando lo que nos toca y usándolo como herramienta para ser mejores.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

Que vivo en la estratósfera, soy demasiado distraída y mi TDAH es mi enemigo 24/7.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Uf, una larga lista. Pero el más duro creo que es que sobrepienso absolutamente todo, me tomo todo personal y sufro por todo.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

No poder cocinar, no poder comer, envejecer sin dignidad, estar lejos de mi hijo, no facturar, no ser productiva, no tener libertad financiera.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Un carrito que, aunque es el más incómodo del mundo mundial, es el segundo amor de mi vida.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La falta de empatía. Me molesta la gente que actúa sin pensar en el efecto que puede causar sobre los demás.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Te quiero”, “Carajo”, “No sabes lo que me ha pasado”, “Llego en 10 minutos”, “Oído”, “Vamos a comer” y “¿Cómo vas?”.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Mi hijo, sin duda. Me salió increíble y, de hecho, es porque mi familia me ayudó a criarlo.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Creo que nunca. No sé mentir: me pongo hipernerviosa, tartamudeo sin parar.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Creo que aún no he sentido ese momento. Aunque la cocina me ha dado grandes alegrías, también me ha generado muchos conflictos mentales que recién estoy superando y sanando.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Económicamente hablando, ha sido KOBE, sin duda.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Una cadena, era de mi mamá. No me la quito casi nunca.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Que ayude sin esperar nada a cambio. Ver a personas que ayudan desinteresadamente me emociona más que cualquier cosa.

― ¿Cómo te gustaría morir?

De un ataque al corazón fulminante justo después de comer un pollito al horno con puré de papa amarilla y arroz mochigome con mucha salsa.