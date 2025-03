Un comienzo inesperado

Hace 20 años, Carolina no imaginaba que su vida giraría en torno a la cocina. “Empecé a estudiar por descarte”, confiesa sin rodeos. Su vida académica no era la mejor y, tras quedar embarazada a los 18 años, se vio obligada a replantear su futuro. “Mi papá me dio dos opciones: estudiar o estudiar”. Con la gastronomía en auge y sin una pasión definida, decidió probar suerte en la cocina.

La decisión no fue fácil, pero pronto descubrió que la cocina no solo era una disciplina exigente, sino también un mundo fascinante. “Sin querer queriendo, me enamoré de lo que hacía”, cuenta Carolina, quien pasó de ser una estudiante indecisa a una chef dedicada.

De la ensalada a la parrilla

El primer contacto de Carolina con la parrilla fue en un restaurante de carnes en el que fue practicante. Sin embargo, como mujer y novata, la asignaron al área de fríos. “Me llamaron para hacer ensaladas, pero yo quería estar en la acción, en la parrilla”. Decidida a aprender, se acercó a los parrilleros, observó, preguntó y tomó las tareas que otros rechazaban. “Si me decían que no podía, tenía aún muchas más ganas de hacerlo”, recuerda.

La chef Carolina Uechi. / Paloma del Solar/ GEC

Con perseverancia, se convirtió en una de las primeras mujeres parrilleras del Perú, abriéndose paso en un rubro dominado por hombres. Su habilidad y pasión la llevaron a trabajar en distintos restaurantes especializados en carnes, donde perfeccionó su técnica y afianzó su estilo.

El nacimiento de Armento

Carolina siempre soñó con tener su propio espacio gastronómico. Su primera incursión fue “La Cocina de Caro”, un restaurante en el centro de Lima que combinaba almuerzos ejecutivos, pero con opciones de cocina en parrilla. Con el tiempo, su pasión por las carnes la llevó a fundar Armento Steakhouse, donde ofrece una propuesta que combina la excelencia de los cortes con una selección de comfort food que refleja su identidad culinaria.

“Yo soy chef, no solo carnicera. Quise darle a Armento un sello especial, un espacio donde la cocina reconfortante se fusione con la parrilla”, explica Carolina. Su menú incluye cortes premium de carne americana y argentina, junto con opciones nacionales como el lomo y el cuadril, que utiliza para platos con salsas y acompañamientos llenos de sabor.





Lo imperdible en la carta de Armento

Si deseas empezar bien tu visita a Armento, no dudes en compartir unos spring rolls de cortes angus, que están rellenos con queso mozarella y queso mantecoso, lo que les da un toque y sabor especial en cada bocado. Otra de las entradas imperdibles son los champiñones grillados en crema de rocoto y pimientos. A pesar de que el nombre suena como si tuviera toques picantes fuertes, es una delicia en el paladar.

Spring rolls de cortes angus y champiñones grillados en crema de rocoto y pimientos en Armento. / Paloma del Solar

Si hablamos de platos de fondo, dentro de la lista de “comfort food”, uno de los que no puedes dejar de pedir es la picanha angus choice USA con fetuccine a la crema con champignones grillados. Esta presentación te lleva a probar una de las carnes más sabrosas y jugosas, cocida a término medio o tres cuartos, que al momento de añadirle unos granos de sal parrillera, saca lo mejor de su sabor.

Picanha angus choice USA con fetuccine a la crema con champignones grillados. / Paloma del Solar

Otra opción, pero en corte de carne de cerdo, es el chanchito nikkei Armento style. Esta carne está cocida por 40 horas con macerado oriental que tiene toques de pisco peruano. Se acompaña con el arroz chaufa tradicional, bajo la receta de la familia de Caro, y puré de papa con salsa extra.

Chanchito nikkei Armento style. / Paloma del Solar

Por último, pero no menos importante, tienes opciones de parrilla para dos o más personas. En estas encuentras cortes de carne de lomo fino y bife angosto acompañados de chorizo, papas fritas y ensalada.

Parrillas para compartir en Armento Steakhouse. / Paloma del Solar

La trayectoria de Carolina Uechi demuestra que la pasión, la disciplina y la perseverancia pueden convertir un camino incierto en una historia de éxito. Con Armento y sus otros proyectos, sigue redefiniendo el concepto de parrilla en el Perú, ofreciendo una experiencia gastronómica donde la calidad y el sabor son los protagonistas.

Dato:

Armento está ubicado en Av. Conquistadores 170 - San Isidro, en el Mercado del Pilar.

Horarios de atención:

Lunes, martes, jueves, viernes y sábado de 12 p.m. a 10:30 p.m.

Miércoles de 12 p.m. a 9 p.m.

Domingos de 12 p.m. a 4:30 p.m.