Ozu renueva su carta: una travesía por Asia con sello peruano guiada por Carolina Uechi

En su búsqueda constante por reinterpretar la cocina asiática desde una mirada contemporánea, Ozu presenta una carta renovada bajo la asesoría gastronómica de la chef Carolina Uechi, reconocida por su dominio de la cocina nikkei, carnes y brasas y su sensibilidad para equilibrar tradición y modernidad.

“Esta asesoría ha sido gratificante y muy enriquecedora. Me ha permitido pulir técnicas y aportar nuevas ideas a una carta con base sólida y clara identidad asiática, así que ambas partes logramos crecer en este proyecto”, comenta Uechi sobre el proceso de creación y ejecución de esta propuesta.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Con esta renovación, Ozu presenta una vez más su compromiso con la exploración y la creatividad, manteniendo su esencia asiática pero con una mirada cada vez más amplia y moderna. La mano de Carolina Uechi se siente en cada detalle: técnica, balance y respeto por el producto, sin perder la conexión con el sabor peruano.

El viaje de sabores

La nueva propuesta de Ozu invita a recorrer distintos rincones de Asia, siempre desde una perspectiva peruana y sin dejar las raíces de lo nuestro. Dentro de esta carta, y con las nuevas opciones, puedes encontrar sabores nuevos para el paladar. Aquí, algunos de ellos:

Los wantanes al vapor con salsa de curry rojo son un imperdible que se mantiene en la carta. Suaves, aromáticos y con el picor justo que realza cada ingrediente. El relleno con langostinos y la salsa cremosa hecha con crema de leche, leche de coco y queso, convierten este plato en una experiencia llena de carácter.

Wantanes al vapor con salsa de curry rojo.

El bao de panceta oriental sorprende con su carne suave que se deshace en la boca. El dulzor del pan, el toque crunchy de la cebolla y la frescura del pepinillo crean un equilibrio perfecto en cada mordida.

Bao de panceta.

Otro acierto es el roll crocante de pollo (o también puedes pedirlo de langostinos), enrollado con lechugas, mango, queso crema y presentado con dos salsas, una de rocoto y otra de mermelada picante, que se complementan sin competir. El toque frutal del mango en el relleno y la suavidad del queso crema lo convierten en un bocado fresco y diferente.

Roll crocante de pollo.

Entre las opciones frías, destaca el salmón imperial, donde se presenta un tartare de esta proteína con palta acompañado de alioli de ají amarillo y otro de betarraga. Cada bocado resulta ligero, vibrante y con el punto exacto de cremosidad gracias a lo suaves y frescos de los ingredientes que se acompañan bien con una cama de arroz crocante que sostiene la preparación.

Salmón imperial.

Entre los fondos, el tataki de salmón con costra de ajonjolí blanco y negro se roba las miradas y también los paladares. El pescado, en punto medio, mantiene su frescura y se acompaña de una salsa teriyaki que le da mucho más sabor. El puré de papa con wasabi se presenta como una compañía cremosa que, a pesar de que pueda ser diferente, el picante en cada bocado es muy sutil y redondea el plato.

Tataki de salmón con costra de ajonjolí.

Clásicos y dulces finales

Ozu mantiene algunos de sus clásicos más queridos, como la sopa thai y los makis especiales, pero los nuevos postres también merecen mención.

Todos sabemos que siempre hay espacio para el postre. En esta ocasión, la recomendación es el matcha lava cake, un bizcocho tibio y esponjoso con un corazón de té verde que se funde al partirlo. Se acompaña de un helado con sutiles notas cítricas que equilibran su dulzura y realzan su aroma herbal. Un final delicado y armonioso para una experiencia llena de contrastes y matices.

Además, la lista de cócteles de autor son imperdibles. Son más de ocho opciones con base de diferentes licores como ron, vodka o gin que pueden ser pedidos según la recomendación de la casa o el antojo de cada uno.

La información para que puedas visitarlos... ¿Dónde?: Av. Caminos del Inca 257, Santiago de Surco Horario: Lunes a domingo, de 12:30 p.m. a 11 p.m. Reservas: a través de sus redes sociales o al (01) 234-5678

