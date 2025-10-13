El turrón de Doña Pepa tiene un lugar asegurado en la mesa, y en el corazón, de los peruanos. En los más recientes Premios Somos, se eligió al mejor de todos, una tarea nada sencilla por la devoción que despierta este clásico dulce limeño. Tras una difícil deliberación, el galardón fue para el turrón del Señorío de Sulco. Aquí te contamos todos los detalles que necesitas saber si quieres probarlo antes de que termine octubre.

“Deliciosa masa suave y especiada, con miel de pura fruta, dulces texturas de guinda, guindones y pecanas caramelizadas”, de esta forma se describe el turrón de El Señorío de Sulco, que es hecho 100% artesanal con un color natural gracias al zapallo y un ligero toque ácido por el membrillo que equilibra su dulzura. Los confites en tonos morados hacen un guiño al mes.

Este turrón se puede encontrar en tres presentaciones, uno de ellos: el más pedido por su particular empaque. La primera opción es de medio kilo a 55 soles y la segunda es de un kilo a 85 soles, cualquier de estas dos opciones vienen en el empaque “Hábito” inspirado en la tradición de El Señor de los Milagros porque es una tela morada, la misma que del hábito de los cargadores, con un cordón blanco y un detente.

La otra opción es la del Retablo Milagro con un kilo de turrón, y sí, se trata de un retablo ayacuchano en blanco o morado que al igual que el empaque del hábito está acompañado de una estampa de El Señor de los Milagros. Esta presentación es de stock limitado y tiene un precio de 170 soles.

Y para complementar este dulce, el restaurante ofrece una promoción: un kilo de turrón con empaque Hábito más una botella de pisco macerado de medio litro a 145 soles.

Cualquiera de las opciones se pueden comprar a través de WhatsApp y luego pasar a recoger al restaurante.