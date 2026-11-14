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Resumen

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Jhonny Luján (15), Hugo Estrada (41) y Joel Pumacayo (31) están listos para competir entre pendientes y paisajes que desafían al cuerpo.
Jhonny Luján (15), Hugo Estrada (41) y Joel Pumacayo (31) están listos para competir entre pendientes y paisajes que desafían al cuerpo.
Por Samanta Alva Vargas

Antes de las zapatillas técnicas, los relojes deportivos y las carreras con dorsal, ya había hombres que corrían por las montañas peruanas. Eran los chasquis, mensajeros del Tahuantinsuyo que iban por los caminos del Qhapaq Ñan transmitiendo noticias de posta en posta. Atravesaban pendientes, quebradas y territorios donde el aire escaseaba, siguiendo rutas que exigían resistencia y conocimiento del terreno.

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