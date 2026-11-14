Antes de las zapatillas técnicas, los relojes deportivos y las carreras con dorsal, ya había hombres que corrían por las montañas peruanas. Eran los chasquis, mensajeros del Tahuantinsuyo que iban por los caminos del Qhapaq Ñan transmitiendo noticias de posta en posta. Atravesaban pendientes, quebradas y territorios donde el aire escaseaba, siguiendo rutas que exigían resistencia y conocimiento del terreno.

Siglos después, el ‘trail running’, una disciplina que ha ganado popularidad en los últimos años, parece recuperar algo de aquella relación ancestral entre el cuerpo y la geografía. A diferencia del asfalto, la montaña no ofrece certezas. Una piedra puede alterar el ritmo, una pendiente exigir un esfuerzo inesperado y un sendero aparentemente sencillo convertirse en un desafío. Quizás por eso cada vez más personas encuentran en estos recorridos una experiencia que va más allá del ejercicio físico.

Desde lo alto del Morro Solar, Jhonny Luján (15) contempla cómo las casas de Lima se extienden hasta encontrarse con el océano. Le gusta distinguir los barcos y los colores de la Costa Verde, que en estos días de sol luce especialmente bonita. Esa panorámica es una de sus recompensas favoritas después de subir pendientes donde la arena cede bajo los pies y las piernas comienzan a arder.

Jhonny Luján, de 15 años, combina el muay thai con entrenamientos de ‘running’ en el Morro Solar, donde prepara su debut montañero. Está listo para triunfar. / Diego Moreno

Pero el esfuerzo físico no es ninguna novedad para él. Hace apenas un año descubrió el muay thai casi por casualidad, cuando vio a un grupo de niños entrenando en una losa deportiva. Se acercó por curiosidad y terminó quedándose. Más adelante llegó a SONQO, un proyecto social en Chorrillos donde encontró compañeros y profesores que lo impulsaron a seguir creciendo. Ahí se preparó para convertirse en campeón nacional apenas un año después de comenzar la práctica de este deporte.

Ahora, su siguiente desafío está lejos del ring. Jhonny combina los golpes y las técnicas del muay thai con las carreras matutinas antes de ir al colegio. Se alista para su primera competencia de ‘trail running’ junto a sus compañeros. Durante los entrenamientos ha descubierto que correr por la montaña exige algo distinto: las pendientes le quitan el aliento, la arena dificulta cada pisada y el terreno cambia constantemente.

Jhonny cursa cuarto de secundaria y tiene bastante claro lo que quiere para su futuro: estudiar y seguir vinculado al deporte. Ha escuchado que los buenos resultados pueden abrirle las puertas a una beca y le entusiasma esa posibilidad. Por ahora, tiene una nueva meta por delante y muchos kilómetros que recorrer. Si algo ha aprendido en este último año es que la preparación empieza mucho antes de llegar a una competencia. Y que, para él, buena parte de cada desafío se gana primero en la mente.

Hugo Estrada corre acompañado por un guía y reconoce cada tramo por sus sonidos, desniveles y sensaciones bajo sus pies. / FRANCISCO PALOMINO V.

Sentir el camino

Para Hugo Estrada (42), la montaña se descubre de otra manera. Una piedra que cruje bajo sus zapatillas, la brisa que roza su rostro o un cambio en la textura del suelo le cuentan algo sobre el lugar que está atravesando. Hugo es invidente, pero eso no le impide experimentar el camino con una intensidad que él mismo describe como profundamente sensorial.

Natural de Tocache, San Martín, creció entre montañas, ríos y largos recorridos a pie. En aquel entonces podía ver. Hoy, cuando corre, esas sensaciones lo transportan a su infancia en la selva. Es una manera de reencontrarse con los paisajes que conserva en la memoria.

Su primer acercamiento a las carreras de montaña ocurrió en 2017, durante un recorrido de 11 kilómetros en Mala. Recuerda el sonido de una cascada, las piedras y los pasos de otros corredores. Aquella experiencia le hizo pensar que también podía practicar este deporte. Años después completaría rutas de 21 kilómetros y participaría en un campeonato completo de Perú Trail Series.

Para hacerlo, trabaja estrechamente con un guía que conoce su ritmo y sus movimientos. Ambos entrenan juntos y coordinan señales para anticipar obstáculos, pendientes y cambios de terreno. En los senderos estrechos, el guía avanza primero y Hugo sigue sus indicaciones. La comunicación debe ser constante, pues cada paso puede esconder un desnivel, un charco o una roca.

Su participación también ha servido de impulso para otros deportistas con discapacidad visual que comenzaron a sumarse a estas carreras. Hugo conoce los prejuicios sobre los riesgos de correr sin ver, pero insiste en que la preparación, la confianza y el trabajo en equipo permiten afrontar esos desafíos. Para él, cada llegada a la meta representa también una posibilidad abierta para alguien más.

Joel Pumacayo ha sido siempre, sin saberlo, un ‘trail runner’ nato entre las montañas de Abancay.

A otro nivel

A más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, Joel Pumacayo tiene otra relación con las pendientes. El atleta abanquino de 31 años entrena actualmente en Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, Cusco, donde alterna trabajos de pista, cuestas y montaña. La altura que podría dejar sin aliento a un corredor acostumbrado a Lima forma parte de su rutina cotidiana.

Joel corre desde niño. Recuerda que en primaria participó en una competencia y obtuvo el tercer puesto. No tenía entrenador ni conocía las distintas disciplinas del atletismo; simplemente disfrutaba correr. Con el tiempo compitió en pista y asfalto, hasta que en 2024 decidió dedicarse seriamente al trail. Entonces comprendió que llevaba años practicándolo intuitivamente entre las montañas de Abancay.

Desde aquel descubrimiento, el deporte lo ha llevado a competir en Chile, Argentina y Suiza. También consiguió el subcampeonato en los 21 kilómetros de una edición anterior del circuito peruano. Ahora, con el respaldo de la asociación Corriendo Juntos, que apoya a corredores de recursos limitados, continúa preparándose para nuevos desafíos.

Lo que más disfruta es la diversidad. En una misma carrera puede encontrarse con ríos, zonas pantanosas, descensos pronunciados y paisajes que cambian a cada kilómetro. Cada obstáculo exige atención y capacidad para adaptarse. Por eso considera que la montaña también forma el carácter.

Hoy, en plena preparación para competir, los tres persiguen metas distintas, pero comparten una certeza: en la montaña siempre habrá un nuevo camino por descubrir.