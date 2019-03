VIH | Síntomas y formas de contagio de un mal que afecta a 36,7 mlls en el mundo

Un reciente estudio publicado en la revista Nature detalla el caso de un paciente posiblemente curado de VIH. El único caso confirmado hasta ahora en el que se ha podido eliminar el virus se conoció en 2008.

Si bien el tratamiento aplicado en ambos pacientes fue muy específico y no puede considerarse como una cura general, sí representan un avance importante en el diseño de posibles nuevas estrategias para combatir y erradicar a este virus.

►VIH | Un paciente de Londres podría ser el segundo en curarse del virus



►Segundo paciente que podría haberse curado de VIH: "Nunca creí que habría una cura durante mi vida"



►La historia de Timothy Brown, el primer paciente que se curó de VIH



A continuación hacemos un repaso por los aspectos generales del VIH.

El VIH del "Paciente de Londres", que permanece en el anonimato, empezó su remisión como consecuencia de un trasplante de médula ósea cuyo objetivo era tratar el cáncer que también padecía. (Foto: EFE)

¿Qué es el VIH?

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta las células del sistema inmunitario y las destruye o trastorna su funcionamiento, lo que acarrea el deterioro progresivo de dicho sistema y acaba produciendo una deficiencia inmunitaria.



Se habla de inmunodeficiencia cuando el sistema inmunitario ya no puede cumplir su función de combatir las infecciones y otras enfermedades. Las infecciones que acompañan a la inmunodeficiencia grave se denominan “oportunistas” porque los agentes patógenos causantes aprovechan la debilidad del sistema inmunitario.

¿Qué es el sida?

El sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) representa las etapas más avanzadas de la infección por el VIH. Se define por la aparición de alguna de las más de veinte infecciones oportunistas o cánceres vinculados con el VIH, como:

-Infecciones bacterianas, incluyendo la tuberculosis y el complejo MAC (Mycobacterium avium complex)

-Infecciones virales, como el citomegalovirus y la hepatitis C

-Infecciones por hongos, como infecciones por levaduras (candidiasis), meningitis criptocóccica, neumonía por pneumocystis carinii e histoplasmosis

-Infecciones parasitarias, como criptosporidiosis y toxoplasmosis

Además, tener VIH y sida puede hacer que las infecciones sean más difíciles de tratar. Las personas con VIH y el sida tienen más posibilidades de sufrir complicaciones de enfermedades comunes, como la gripe.

Síntomas

Los síntomas del VIH y del SIDA varían, según la etapa de la infección.



Infección primaria (VIH agudo). La mayoría de las personas infectadas por el VIH presentan una enfermedad parecida a la influenza dentro del primer o segundo mes después de que el virus ingresó al cuerpo. La enfermedad, conocida como "infección primaria o aguda por el VIH", puede durar algunas semanas. Los siguientes son algunos de los posibles signos y síntomas: Fiebre; dolor de cabeza; dolor muscular y articular; erupción cutánea; dolor de garganta y llagas dolorosas en la boca, y ganglios linfáticos inflamados, principalmente, en el cuello.



En esta etapa los síntomas pueden ser tan leves que quizás no se noten; sin embargo, la cantidad de virus en el torrente sanguíneo (carga viral) es bastante alta. . En consecuencia, la infección se contagia con mayor facilidad durante la infección primaria que durante la etapa siguiente.



Infección clínica latente (VIH crónico). En algunas personas, la inflamación persistente de los ganglios linfáticos ocurre en esta etapa. Salvo esos casos, no hay signos y síntomas específicos. El VIH permanece en el cuerpo y en los glóbulos blancos infectados.



Por lo general, la etapa de infección por VIH dura alrededor de 10 años si no recibes tratamiento antirretrovírico. Sin embargo, a veces, incluso con este tratamiento, dura décadas. Algunas personas padecen una etapa más grave de la enfermedad mucho antes.



Infección por el VIH sintomática. A medida que el virus continúa multiplicándose y destruyendo células inmunitarias (las células del cuerpo que ayudan a combatir los gérmenes), el paciente puede manifestar infecciones leves o signos y síntomas crónicos, como los siguientes: fiebre, fatiga, ganglios linfáticos inflamados —a menudo, uno de los primeros signos de la infección por el VIH—, diarrea, adelgazamiento, candidosis oral (candidiasis) y herpes (herpes zóster).



Evolución al sida. Si no se trata, el VIH se convierte en sida en aproximadamente 10 años. Para cuando este se presenta, el sistema inmunitario ya está muy dañado. Es posible que el paciente se vuelva más propenso a contraer infecciones o tipos de cáncer oportunistas que, por lo general, no afectarían a una persona con un sistema inmunitario saludable.



Los siguientes pueden ser los signos y síntomas de algunas de estas infecciones: sudoraciones nocturnas con empapamiento; fiebre recurrente; diarrea crónica; manchas blancas persistentes o lesiones inusuales en la lengua o la boca; fatiga persistente, sin causa aparente; adelgazamiento, y erupciones cutáneas o bultos.



¿Cuantas personas están infectadas por el VIH?

Según cálculos de la OMS y el ONUSIDA, a finales de 2016 había en el mundo unos 36,7 millones de personas infectadas por el VIH. Ese mismo año, contrajeron la infección unos 1,8 millones de personas, y 1 millón murieron por causas relacionadas con el VIH.

Para prevenir el VIH se puede usar preservativos, ya sean femeninos o masculinos. (Foto: Pixabay) (Foto: Pixabay)

¿Cómo se transmite?

El VIH se puede transmitir por las relaciones sexuales (vaginales, anales o bucales) sin protección con una persona infectada; por la transfusión de sangre contaminada; y por compartir agujas, jeringas, material quirúrgico u otros objetos punzocortantes. La madre también puede transmitir la infección al hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.

¿Cómo no se transmite?

No es posible infectarse con el VIH a través del contacto normal. Esto significa que no se puede contraer VIH o sida a través de los abrazos, los besos, el baile o el apretón de manos con alguien que tiene la infección. Tampoco se transmite a través del aire, del agua ni de las picaduras de insectos.

¿Cuánto tiempo tarda el VIH en aparecer en una persona infectada?

El tiempo es relativo, puede variar mucha de una persona a otra. Si no se da tratamiento, la mayoría de los infectados por el VIH presentan signos de enfermedad al cabo de 5 a 10 años, aunque el periodo puede ser más breve.

¿Existe una cura?

En el mundo solo se han registrado dos personas curadas hasta el momento, pero en ambos casos el tratamiento que recibieron los pacientes fue muy específico y no se puede considerar como una cura general. Pero un buen tratamiento con antirretrovíricos seguido al pie de la letra aminora la evolución de la infección hasta casi detenerla, ya que paran o alteran la reproducción del virus en el organismo.

Prevención

Aunque no existe una vacuna para prevenir la infección por VIH ni una cura para el SIDA, la protección es muy importante. Considere lo siguiente:



-Cada vez que tenga relaciones sexuales, utilice correctamente el preservativo masculino o femenino.

-Tome antirretrovíricos como medida profiláctica antes de la exposición.

-Absténgase de practicar las relaciones sexuales con penetración.

-Dígale a su pareja que tiene VIH y no tenga ningún comportamiento de riesgo.

-Si estás embarazada, busca atención médica de inmediato.

-Existe evidencia de que la circuncisión masculina puede reducir el riesgo de infección por VIH en los hombres.

Fuentes: Organización Mundial de la Salud, clínica Mayo y Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU.