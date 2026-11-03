Resumen
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Apple superó las expectativas de los analistas con sus resultados para el cuarto trimestre de su ejercicio móvil (julio-septiembre), en el que registró un “récord de ingresos” impulsado por las ventas de iPhone y los ingresos por servicios.
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