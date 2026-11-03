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“Estamos cerrando el año con nuestra alineación más ambiciosa hasta ahora”, dijo en un comunicado el director ejecutivo John Ternus.
“Estamos cerrando el año con nuestra alineación más ambiciosa hasta ahora”, dijo en un comunicado el director ejecutivo John Ternus.
/ MARIO TAMA
Por Agencia AFP

Apple superó las expectativas de los analistas con sus resultados para el cuarto trimestre de su ejercicio móvil (julio-septiembre), en el que registró un “récord de ingresos” impulsado por las ventas de iPhone y los ingresos por servicios.

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