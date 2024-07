OpenAI lanza SearchGPT: todo sobre el nuevo buscador que reta a Google y cómo funciona.

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, ha dado un nuevo golpe en la carrera de la inteligencia artificial con el anuncio de SearchGPT, un buscador que promete revolucionar la forma en que realizamos búsquedas en Internet. Desafiando así al propio Google.

Según informa EFE, este nuevo buscador utiliza la tecnología GPT-4 de OpenAI y cuenta con la colaboración de importantes medios de comunicación como The Wall Street Journal, The Associated Press, Vox Media y la revista Atlantic.

A diferencia de los buscadores tradicionales, SearchGPT organiza las respuestas en forma de resúmenes acompañados de imágenes, en lugar de simplemente listar enlaces. Asimismo, los usuarios pueden mantener una conversación fluida con el buscador, haciendo preguntas adicionales y ajustando sus búsquedas mientras obtienen información en tiempo real.

Además, el buscador ofrece enlaces directos a las fuentes originales para que los usuarios puedan acceder al contenido completo fácilmente.

¿Cómo funciona SearchGPT?

SearchGPT opera como un buscador tradicional, pero permite realizar búsquedas en lenguaje natural en lugar de ajustar consultas a SEO. Ofrece resultados con títulos, fragmentos y fuentes visibles. Asimismo, puedes pasar el ratón sobre los enlaces para ver las páginas de destino y hacer clic para acceder a ellas. Además, cuenta con una columna lateral para alternar entre búsquedas, enlaces e imágenes, y permite hacer preguntas adicionales sobre los resultados.

Interfaz de SearchGPT. (Foto: OpenAI)

Actualmente, SearchGPT está en fase de prueba y solo está disponible para un grupo limitado de usuarios. La buena noticia es que OpenAI lo lanzará de manera gradual, y quienes estén interesados pueden registrarse en una lista de espera para recibir una invitación cuando el acceso se abra a más personas.