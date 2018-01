Los móviles se han vuelto herramientas imprescindibles en nuestra vida diaria. No solo nos permiten mantenernos comunicados, también nos sirven para realizar una innumerable variedad de operaciones. Pero pese a la constante y rápida evolución de estos aún seguimos teniendo problemas con la duración de las baterías.



El mes pasado, Apple sufrió una crisis al admitir que ralentizaba deliberadamente sus iPhone cada vez que lanzaba una actualización de su sistema operativo con el objetivo de alargar la vida de sus baterías. La noticia causó malestar y demandas, obligando a la compañía a tener que bajar en 50 dólares el precio de sus baterías.

Carga ultrarrápida

A pesar que desde hace un tiempo la tecnología de carga rápida es utilizada por muchas firmas de celulares, nada comparado con el nuevo sistema que ha diseñado Huawei. Se trata de un invento que puede cargar el 48% de la batería en tan solo 5 minutos, diez veces más rápido que el tiempo promedio de carga actual.



En un video recién publicado, la compañía nos cuenta que lograron desarrollado una nueva tecnología, en la que, a través de una modificación a nivel molecular de los materiales del ánodo, consiguen crear baterías de litio que se cargan a una velocidad impresionante.

(Foto: Pixabay/CC0) (Foto: Pixabay/CC0) Internet

Lo mejor de todo es que para conseguir este tiempo récord la firma ha asegurado que no sacrificará la vida útil de la batería, en una clara alusión a la batería de los iPhone. Además Huawei espera poder utilizar esta tecnología no solo en dispositivos móviles, sino en vehículos eléctricos, computadoras o baterías externas.



Si bien todavía no se ha anunciado algún dispositivo que integre este nuevo sistema, es muy probable que en el próximo “Mobile World Congress”, uno de los eventos de móviles más importantes del mundo a celebrarse en Barcelona el 26 de febrero del 2018, podamos tener novedades. ¿Lo podremos ver en el nuevo Huawei P20? Estamos a poco más de un mes de saberlo.



Más noticias de Tecnología en...