Probablemente a ti te pasó lo mismo que a mí: tras ver la presentación de Apple en donde mostraron sus nuevos iPhone, quedé son la sensación de que no hubo la gran novedad anunciada, nada de la innovación anunciada en la invitación. Gracias a Fexpress –empresa que permite realizar compras en línea en Estados Unidos y recibir los productos en el Perú-, pude acceder durante una semana a un iPhone 11 Pro Max de 256GB para realizar esta reseña. ¿El veredicto? Una verdadera sorpresa.

Primero, revisemos algunas cosas a tener en cuenta. El iPhone 11 Pro Max es un teléfono grande: es de 6,5 pulgadas y pesa 226 gramos. Para que tengas más detalles, te comparto aquí sus características técnicas.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones 158 mm x 77,8 mm x 8,1 mm Peso 226 gramos Pantalla 6,5″ resolución de 1242 x 2688 píxeles, 19.5: 9 Sistema operativo iOS 13, actualizable a iOS 13.1.2 Procesador Apple A13 Bionic (7 nm +) Memoria 4GB RAM Almacenamiento 256 GB Cámara trasera 12 MP, f/1.8, 26 mm (ancho); 12 MP, f/2.0, 52 mm (telefoto); 12 MP, f/2.4, 13 mm (ultra amplio) Cámara frontal Dual 3D SL de 12 MP, f/2.2, 23 mm (gran angular) Batería 3.969 mAh. Carga rápida de 18W. Carga inalámbrica Qi.

DISEÑO

El iPhone 11 Pro Max está hecho de cristal (frontal y trasero) y tiene biseles de acero inoxidable, con bordes curveados. Una de las cosas negativas que me dejó la presentación de Apple fueron las fotos del equipo: esa cosa trasera donde van las cámaras me parecía una cosa medio rara y poco atractiva. Sin embargo, cuando lo ves en vivo y en directo la sensación es otra. El iPhone 11 Pro Max es un equipo muy bonito, muy bien diseñado. Tiene “ese” atractivo que logra Apple. Y, efectivamente, la triple cámara trasera es muy llamativa. Pero cuando ya tienes el equipo en la mano y lo ves de cerca, notas que tiene mucha mejor pinta.

Empecemos ¿no?



Este equipo que va a ser sometido a una rápida prueba ha sido proporcionado por #Fexpress pic.twitter.com/upcmNdmnrR — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) September 28, 2019

Por delante no hay muchos cambios. Mantiene el notch (cerquillo) que se introdujo desde el iPhone X y que sigue albergando a múltiples sensores como a las cámaras frontales. Creo que podemos asegurar que el notch (te guste o no) es realmente una marca representativa del diseño de Apple.

Ojo: es un equipo grande, aunque no el más grande entre los disponibles en el mercado actual. Sin embargo, pese a ser básicamente de vidrio, no es resbaloso (aunque sí complicado de sostenerlo con una sola mano). Como siempre, el acabado de los colores en el equipo se ve muy bien.

PANTALLA

La pantalla es OLED de 6,5”, pero Apple ha decidido llamarla Super Retina Display XDR. Es la misma denominación que le ha dado a la pantalla de una de sus nuevas Mac, para hacer referencia a la calibración de colores profesional con la que cuenta. Esa es una de las razones por las que este modelo recibió la denominación de Pro.

El usuario encontrará gran brillo, muy alto contraste y muestra los colores de una manera muy buena. Aunque en el uso de aplicaciones y la reproducción de videos uno no lo va a notar mucho, es cuando se editan fotos o videos en que uno se da cuenta de las características especiales de la pantalla.

CÁMARAS

Esta es una de las características novedosas en el iPhone 11 Pro Max. Sí, sé que en el papel muchas de estas especificaciones y funciones ya han sido implementadas por otros fabricantes. Sin embargo, acá se queda en claro el gran diferencial que puede tener Apple: la manera en que pone las cosas en práctica.

La cámara trasera es triple. Los tres sensores son de 12 megapíxeles; ahí empiezan las diferencias con la competencia. Lo que varía es el tamaño del sensor, y que uno muestra 1X (gran angular); otro actúa como telefoto (con zoom de hasta 2X óptico); y el tercero que es un ultra gran angular, de 0,5X.

MIRA LA GALERÍA COMPLETA DE FOTOS Y VIDEOS AQUÍ

Apple asegura que la posición de cada lente es la perfecta pues, al estar ubicados a la misma distancia uno de otro, cuando el usuario haga un acercamiento o un alejamiento, parecerá que se trata de una sola cámara y que no está saltando entre las tres. Se puede cambiar entre cámaras mientras se está grabado el video.

MIRA LA GALERÍA COMPLETA DE FOTOS Y VIDEOS AQUÍ

Aunque es lo más llamativo del equipo, el conjunto de cámaras del iPhone 11 Pro Max realiza un trabajo muy interesante. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Otra novedad es que incluye el modo nocturno, que se activa por defecto. El equipo determina cuánto tiempo mantendrá abierto el obturador de acuerdo a la luz del ambiente (puede ir desde un segundo hasta 9 segundos). Los resultados están muy bien.

Aquí otro ejemplo del Modo Nocturno del #iPhone11ProMax. La primera toma con el modo desactivado y la segunda con tres segundos de exposición. pic.twitter.com/qNY3ZWV4BV — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) October 3, 2019

Pero quizás la novedad más interesante esté en video. Ahora permite grabar hasta en 4K a 60 cuadros por segundo con las tres cámaras traseras e incluso con la frontal (sin restricciones). Además, ofrece una muy buena estabilización de imagen que da la impresión de haber usado un gimbal al realizar las grabaciones. Sin dudas, es una excelente función si eres un creador de contenido.

MIRA LA GALERÍA COMPLETA DE FOTOS Y VIDEOS AQUÍ

BATERÍA

En este apartado también hay bastantes mejoras. Los usuarios de iPhone saben que hay que comprar un case con batería o andar con un battery pack siempre a la mano. En el caso del iPhone 11 Pro Max la batería es de 3.969 mAh, que podría parecer –nuevamente sobre el papel- menor ante alguno de sus competidores directos.

Apple indicó en su conferencia que el nuevo equipo ofrece hasta un 30% mejor eficiencia energética en comparación al iPhone XS Max del año pasado. Y es verdad. Ya no hay que andar con el cargador en el bolsillo. En uso intenso sobrepasa la jornada completa sin problemas. Otra novedad es que incluye (¡por fin!) la carga rápida. Pero no todo es color de rosa: no es tan rápida como los otros, pues solo es de 18 W. Así se toma media hora para cargar al 50% y pasa acercarse al 90% le toma más de una hora.

PROCESADOR

Este quizás es uno de los aspectos en los que pocos reparan, pero es una parte fundamental de lo que ofrece el fabricante. En el caso del iPhone 11 Pro Max, el procesador A13 Bionic tiene un rendimiento destacado. Es el responsable de gestionar de manera eficiente las tareas, lo cual se nota sobre todo cuando la carga viene desde el trabajo con gráficos.

PUNTOS EN CONTRA

Como cualquier equipo, hay varios aspectos que aún quedan por mejorar. De manera personal, me pareció un problema que el cable del cargador sea por un lado lightning y por el otro USB C. Esto me impedía descargar las fotos en una computadora (que no sea una Mac) usando el cable, ni menos usar estos aparatos para cargar tu iPhone Pro Max.

Otro punto en contra es que, siendo el iPhone 11 Pro Max un excelente equipo para crear contenido casi de manera profesional es ilógico pensar en comprar un equipo de 64GB de almacenamiento. Te quedarías sin espacio en muy poco tiempo y depender de la nube puede no ser completamente funcional.

Y, claro, no podemos dejar de mencionar que dispositivos como el iPhone son sumamente caros.

¿Y QUÉ HAY DE LA BANDA 28?

Desde el año pasado hay una controversia con respecto a que los iPhone comprados en Estados Unidos (como el que pudimos probar) no tienen habilitada la banda 28, que es la que se utiliza en el Perú y en el resto de la región para el 4G y 4.5G. Debo decir que durante las pruebas con el iPhone 11 Pro Max he tenido señal 4G. Ahora bien, esta no ha sido constante y en la mayoría de casos la conexión era 3G.

CONCLUSIÓN

Pese a lo que muchos podíamos creer tras ver la presentación del equipo, el iPhone 11 Pro Max tiene bastantes novedades que lo convierten en una importante herramienta sobre todo para los creadores de contenidos. Además, las novedades que trae la nueva versión del sistema operativo iOS 13 y la multiplicidad de aplicaciones disponibles para la plataforma hacen que sea difícil –sobre todo para los que ya son usuarios de la marca- no considerar la renovación. Claro está, siempre y cuando puedas pagarla.

Agradecemos una vez más a Fexpress por prestarnos un equipo durante una semana para hacer esta reseña.