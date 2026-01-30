Xiaomi lanza en el Perú la serie REDMI Note 15

Xiaomi ha anunciado oficialmente el lanzamiento en el mercado peruano el portafolio de smartphones REDMI Note 15Series, compuesta por cinco modelos: REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G y REDMI Note 15.

Una serie que se caracterizada por la durabilidad REDMI Titán, la gama destaca por el rendimiento duradero de la batería, la resistencia reforzada a las caídas y la protección mejorada contra el polvo y el agua, además de las capacidades de imagen mejoradas, el rendimiento de nivel insignia y una experiencia de usuario fluida.

Diseñado para los retos del día a día

La durabilidad REDMI Titán, presente en todos los modelos, integra una batería de larga duración, una mayor resistencia a las caídas y una resistencia completa al polvo y al agua, lo que establece un nuevo estándar de durabilidad para la serie REDMI Note.

REDMI Note 15 Pro+ 5G y REDMI Note 15 Pro 5G lideran la gama con las características de durabilidad más avanzadas, mientras que todos los modelos están diseñados para satisfacer las exigencias del uso diario.

La mejora principal de esta actualización es una experiencia de batería mejorada. El REDMI Note 15 Pro+ 5G cuenta con una batería de silicio-carbono (SiC) de 6500 mAh con un 10% de contenido de SiC, junto con HyperCharge de 100 Wy carga inversa de 22,5 W, lo que proporciona una autonomía y una carga rápida de nivel insignia.

La tecnología de batería SiC, que hace su debut en la serie REDMI Note, permite una mayor densidad energética en un formato compacto. En todos los modelos Pro, la batería de SiC funciona junto con el sistema de gestión de batería Xiaomi Surge, conservando el 80% o más de su capacidad después de 1600 ciclos de carga, lo que equivale a aproximadamente seis años de uso normal.

A pesar de ser el dispositivo REDMI Note más delgado hasta la fecha, el REDMI Note 15 5G, con un perfil ultradelgado de 7,35 mm, alberga una robusta batería de SiC de 5520 mAh. En cuanto alREDMI Note 15 cuenta con una batería mejorada de 6000 mAh. La compatibilidad con la carga inversa en toda la gama, incluyendo 22,5 W o 18 W según el modelo, añade comodidad y flexibilidad al día a día.

La durabilidad estructural se ha reforzado en toda la serie. El REDMI Note 15 Pro+ 5G y el REDMI Note 15 Pro 5G han obtenido la certificación SGS Premium Performance Certification, que verifica su resistencia a caídas, golpes y flexiones. Fabricados con la estructura REDMI Titán, ambos modelos combinan una placa base de alta resistencia, un marco central reforzado y un diseño multicapa que absorbe los golpes, complementado con Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, lo que en conjunto permite una resistencia certificada a caídas.

El REDMI Note 15 Pro+ 5G incorpora además un panel trasero de fibra de vidrio ultrarresistente para mejorar la absorción de impactos sin añadir peso innecesario. El resto de la gama cuenta con un diseño estructural duradero que ha superado la prueba integral de resistencia a golpes y caídas de SGS, lo que garantiza una protección fiable en el uso diario.

Para ofrecer una protección integral en el día a día, la serie REDMI Note 15 eleva el listón en cuanto a resistencia al polvo y al agua. El REDMI Note 15 Pro+ 5G y el REDMI Note 15 Pro 5G cumplen con las normas IP66, IP68, IP69 e IP69K y soportanuna inmersión a profundidades de hasta 2 metros durante 24 horas. Verificados por la certificación de resistencia al agua para smartphones de TÜV SÜD, estos modelos incorporan 17 elementos resistentes al agua diseñados con precisión para garantizar una fiabilidad a largo plazo. REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G y REDMI Note 15 también cuentan con una resistencia mejorada al polvo y al agua, diseñada para soportar salpicaduras, derrames y entornos difíciles.

En toda la gama, Wet Touch 2.0 garantiza que la pantalla siga respondiendo incluso cuando la pantalla o las yemas de los dedos estén mojadas, lo que permite un funcionamiento fluido en condiciones cotidianas.

Sistema de imágenes elevado con IA avanzada

Diseñada para ofrecer una claridad excepcional en cada foto, la serie REDMI Note 15 aporta una mejora integral de la imagen a toda la gama. Combina sensores de alta resolución, distancias focales versátiles y fotografía avanzada con tecnología de inteligencia artificial dentro de su segmento.

En el centro de esta actualización, REDMI Note 15 Pro+ 5G y REDMI Note 15 Pro 5G cuentan con una nueva cámara de máxima claridad de 200MP, impulsada por el debut mundial de un sensor de imagen HPE de 200MP. Este gran sensor de 1/1,4 pulgadas, junto con un zoom óptico de 2× y 4× integrado en el sensor, DAG HDR de triple distancia focal y un avanzado procesamiento de IA, ofrece imágenes detalladas y realistas en una amplia gama de condiciones de iluminación.

Los modelos Pro admiten cinco distancias focales, desde 23 mm hasta 92 mm, con una única óptica, lo que permite un encuadre flexible para paisajes, fotografía urbana, retratos y primeros planos. Por su parte, el REDMI Note 15 5G y el REDMI Note 15 cuentan con un sistema de cámara supernítida de 108MP, que ofrece una experiencia de teleobjetivo con nivel óptico 3× que abarca perspectivas desde tomas gran angulares hasta primeros planos de retratos.

En toda la serie, la imagen se mejora aún más con herramientas creativas y basadas en inteligencia artificial, como un algoritmo de retratos ultra nítidos, Dynamic Shots 2.0 para efectos de movimiento y edición sencilla con uso compartido directo en Instagram.El post-procesamiento es más fácil que nunca, ya que los modelos REDMI Note 15 Pro cuentan con el Asistente de creatividad con IA, mientras que REDMI Note 15 5G y REDMI Note 15 ofrecen un conjunto de herramientas de edición de imágenes con IA diseñadas para la creatividad diaria. En toda la serie, se admiten las funciones AI Remove Reflection y AI Beautify, que permiten obtener imágenes más nítidas y mejoras con un solo toque y un mínimo esfuerzo.

Rendimiento mejorado y conectividad más inteligente

Más allá de la durabilidad y la imagen, la serie REDMI Note 15 ofrece un rendimiento equilibrado para una amplia gama de situaciones de uso. En lo más alto de la gama, el REDMI Note 15 Pro+ 5G cuenta con la plataforma móvil Snapdragon® 7s Gen 4 e introduce el sistema de refrigeración Xiaomi IceLoop en la serie REDMI Note, destacando como la única solución de refrigeración LHP en su rango de precios y ofreciendo el triple de eficiencia en la transferencia de calor.

En toda la gama, una nueva generación de chipsets Snapdragon y MediaTek ofrece un rendimiento más rápido, gráficos más fluidos y una mayor eficiencia energética. Todos los modelos son compatibles con Google Gemini y Circle to Search with Google, lo que permite interacciones personalizadas y búsquedas cómodas. En la parte superior de la serie, el REDMI Note 15 Pro+ 5G integra además Xiaomi HyperAI,¹²lo que ofrece experiencias de IA más personalizadas e inteligentes.

Experiencia inmersiva con pantalla grande y audio potente

La serie REDMI Note 15 ofrece una experiencia visual inmersiva mejorada con pantallas más grandes y mayor claridad. El REDMI Note 15 Pro+ 5G y el REDMI Note 15 Pro 5G cuentan con pantallas de 6,83 pulgadas, mientras que el REDMI Note 15 Pro, el REDMI Note 15 5G y el REDMI Note 15 vienen equipados con pantallas de 6,77 pulgadas, lo que ofrece una visión amplia y casi sin bordes. Con un brillo máximo de hasta 3200 nits, atenuación PWM de 3840 Hz y tres certificaciones de protección ocular, la serie garantiza tanto la visibilidad como la comodidad en diversas condiciones de iluminación.

Como complemento a la pantalla, los modelos REDMI Note 15 Pro+ 5G y REDMI Note 15 Pro 5G incorporan un aumento del volumen del 400%,mientras que el resto de la gama ofrece un aumento del volumen del 300%, lo que proporciona un audio más alto y claro para películas, música y juegos.

Posicionada para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios de todo el mundo, la serie REDMI Note 15 ofrece una combinación equilibrada de durabilidad, imagen, rendimiento y mejoras en la pantalla. Basada en la fiable base de la durabilidad REDMI Titan, la gama está diseñada para soportar las exigencias del uso diario, al tiempo que ofrece imágenes de alta calidad, un rendimiento fluido y una experiencia de usuario perfecta.

Precios, disponibilidady beneficios