Xiaomi lanza en el Perú la serie REDMI Note 15

Resumen

Por Redacción EC

Xiaomi ha anunciado oficialmente el lanzamiento en el mercado peruano el portafolio de smartphones REDMI Note 15Series, compuesta por cinco modelos: REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G y REDMI Note 15.

