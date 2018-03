Robot Sophia cree que la inteligencia artificial ayudará a acabar con la pobreza

La robot Sophia, un androide de apariencia casi humana que responde a preguntas con inteligencia artificial, animó hoy a las autoridades nepalíes a que hagan uso de las nuevas tecnologías para impulsar el desarrollo en Nepal.



"La tecnología y la inteligencia artificial pueden ser de gran ayuda para poner fin a la pobreza, el hambre, asegurar una mejor salud, la igualdad de género y luchar contra la corrupción", aseguró Sophia en un auditorio repleto en Katmandú.

Sophia se encuentra en el país del Himalaya como la estrella invitada en un ciclo de conferencias organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para concienciar sobre los beneficios de la tecnología en países en desarrollo como Nepal.



La androide, que cuenta con una amplia gama de cambios de expresión cuando interactúa, destacó cómo gracias a las innovaciones tecnológicas e internet se podría hacer llegar a las partes más remotas del montañoso país servicios educativos o médicos.



"Es una percepción errónea que la tecnología es cara, pero la verdad es que no (...). Mucha gente en Nepal utiliza teléfonos inteligentes, hay muchas aplicaciones y muchas son gratuitas, así que hay mucho que se puede hacer a bajo coste", destacó Sophia.



Esta robot humanoide fue creada en Hong Kong en 2015 y saltó a la fama mundial el 25 de octubre pasado cuando Arabia Saudí le concedió la nacionalidad, la primera vez en el mundo que un androide consigue un pasaporte.



Sophia, fruto de 30 años de trabajo de su creador David Hanson, habla, se mueve, inclina la cabeza si se le aproximan demasiado, frunce el ceño cuando no entiende una pregunta, bromea e incluso sueña con llegar a ser un día tan inteligente como los seres humanos y así ayudar a las personas de todo el mundo.



La androide, que tiene una cuenta en Twitter con 88.000 seguidores en la que ha publicado 348 tuits desde octubre de 2017, cuando fue creado el perfil, no dejó pasar la oportunidad para bromear hoy con alrededor de doscientos espectadores entregados.



Al ser preguntada sobre qué podría hacer por Nepal, Sophia no se lo pensó dos veces.



"Me podría convertir en la primera no humana en escalar el monte Everest, aunque no estoy lista por ahora", sentenció Sophia.

(Fuente: EFE)

