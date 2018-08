YouTube: Natalia Oreiro se cayó de cara en los Kids' Choice Awards Argentina | VIDEO

La cantante uruguaya Natalia Oreiro protagonizó un difícil momento la noche del sábado durante los Kid's Choice Awards Argentina. Las imágenes circulan en la plataforma de videos de YouTube.

El evento, realizado en el Estadio Obras, tuvo una amplia convocatoria y además contó con la presencia de diversos artistas del ámbito musical argentino.

Al momento de salir al escenario para recibir su galardón como 'Personalidad destacada', Natalia Oreiro salió a paso ligero y tropezó de forma violenta.

Las imágenes del clip que ya circula en YouTube muestran cómo la uruguaya cae estrepitosamente casi dándose la cara contra el piso, generando sorpresa y estupor en algunos de sus fans.

La caída captada y viralizada en YouTube. (Video: YouTube)

Según informa el diario "La Nación", luego de esto Natalia Oreiro abandonó el escenario y no volvería hasta un tiempo después, ya recuperada.

"Quiero pedirles algo: no crezcan nunca, sean eternamente niños, no pierdan la capacidad de jugar y de divertirse, ni la imaginación ni la picardía. No se conviertan en esos viejos amargados a los que solamente les importa el dinero y que corren todo el día sin saber muy bien hacia dónde. No corran, porque se van a caer, disfruten de este momento eterno", señaló la artista según recoge el refeido medio argentino.

Natalia Oreiro es una de las más talentosas y experimentadas de la región. Nació el 19 de mayo de 1977 en Montevideo, capital de Uruguay. Tiene varios galardones en su haber.

Sus novelas han sido traducidas y exportadas a varios países del planeta, como por ejemplo Rusia, donde es una personalidad en el público mayor de 20 años.

En YouTube hay varios videos caseros del momento de la caída de la ex protagonista de "Muñeca brava".

Aquí abajo vemos uno de su segunda salida al escenario, cuando ya no tuvo percances.