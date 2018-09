Ariana Grande: obispo acusado de tocar indebidamente a la cantante se disculpó

Los funerales de la leyenda del soul Aretha Franklin no han estado lejos de la controversia. El último viernes, las redes sociales mostraban el incómodo momento que vivió la cantante Ariana Grande, invitada al tributo, al ser tocada indebidamente por el obispo Charles Ellis III.

El religioso que dirigió la misa de responso de Aretha Franklin fue acusado de acosar a Ariana Grande, luego de agarrarla fuertemente de la cintura, y tocar en varias oportunidades su pecho.

"Nunca sería mi intención tocar el pecho de ninguna mujer", le dijo a Associated Press. "Quizás crucé la frontera, tal vez fui demasiado amigable o familiar, Pero de nuevo, me disculpo", señaló luego que en redes sociales los seguidores de Grande hicieran tendencia el hashtag #RespectAriana.

Sin embargo, no fue el único exabrupto que cometió. Charles Ellis III también ofreció disculpas a la intérprete de "Into You" y a la comunidad hispana sobre el chiste que hizo sobre su apellido: "Cuando vi a Ariana Grande en el programa del funeral, pensé que era el nuevo plato del Taco Bell (una cadena de restaurantes de comida mexicana)".

"Personal y sinceramente pido disculpas a Ariana, a sus fans y a toda la comunidad hispana. Cuando estás en un evento de nueve horas intentas mantenerlo vivo, tienes que meter alguna broma", dijo Ellis.

Ariana Grande se presentó en el funeral de Aretha Franklin junto a íconos como Stevie Wonder y Chaka Khan. La estrella del pop interpretó el tema "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman".