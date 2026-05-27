La actriz estadounidense Anne Hathaway sorprendió al revelar que sufrió una severa afectación visual durante más de una década debido a una catarata en el ojo izquierdo, condición que finalmente pudo superar gracias a una intervención quirúrgica.

La confesión fue realizada durante una entrevista en un podcast de The New York Times, donde la protagonista de El diablo viste a la moda explicó el impacto que tuvo el problema en su vida cotidiana.

“Quizás sea demasiada información... pero estuve medio ciega durante diez años” , comentó la intérprete al recordar el proceso médico al que se sometió para retirar la catarata que afectaba su ojo izquierdo.

Hathaway detalló que la condición comprometió seriamente su visión. “Afectó tanto a mi visión que, básicamente, era legalmente ciega del ojo izquierdo y acabé sometiéndome a una cirugía. Y no me di cuenta de lo mal que estaba hasta que por fin pude ver todo el espectro de colores” , señaló.

La actriz también explicó que el problema terminó afectando incluso su sistema nervioso debido al constante esfuerzo visual. “No me había dado cuenta de que, en realidad, estaba afectando a mi sistema nervioso” , sostuvo.

Asimismo, describió cómo suelen percibir el mundo las personas que padecen cataratas. “Para las personas que padecen cataratas, ver a través de unos cristales opacos suele ser como mirar a través de una ventana escarchada o empañada. La visión borrosa causada por las cataratas puede dificultar la lectura, conducir de noche o ver la expresión del rostro de un amigo ”, agregó.

Tras la cirugía y la recuperación de la visión en su ojo izquierdo, Hathaway aseguró sentirse profundamente agradecida. “Aprecio la visión porque, literalmente, siento que cada día, cuando me despierto y puedo ver como veo, es un milagro” , expresó.

La actriz también reflexionó sobre los avances médicos actuales y recordó que años atrás no habría tenido acceso a una operación similar. “Hace dos generaciones, eso no habría sido una opción para alguien como yo. Así que realmente me siento muy conectada con ese tipo de milagro” , indicó.

Actualmente, Hathaway se encuentra promocionando nuevos proyectos cinematográficos tras el estreno de El diablo viste a la moda 2. Además, participa en Mother Mary, cinta en la que comparte roles con Michaela Coel.

La película aborda la relación entre una cantante pop y una diseñadora de moda que vuelven a encontrarse después de que la artista la contacta para crear el vestuario de su gira musical. El filme tiene previsto llegar a los cines peruanos a fines de julio.

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