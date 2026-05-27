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Anne Hathaway habla sobre cirugía ocular mientras promociona sus nuevos proyectos en el cine. (Foto: AFP)
Anne Hathaway habla sobre cirugía ocular mientras promociona sus nuevos proyectos en el cine. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La actriz estadounidense Anne Hathaway sorprendió al revelar que sufrió una severa afectación visual durante más de una década debido a una catarata en el ojo izquierdo, condición que finalmente pudo superar gracias a una intervención quirúrgica.

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