“La Reina del Sur” 2x29: ¿cómo y a qué hora ver el capítulo 29 de la segunda temporada por Telemundo?

“La reina del sur” estrenará su capítulo 29 a través de la señal de Telemundo a partir de las 10:00 pm. Esta segunda temporada se puede ver a través de las plataformas digitales el canal de televisión si te encuentras en Estados Unidos. En esta nueva entrega, Teresa Mendoza ha regresado a México para volver al mundo del narcotráfico por obligación de Epifanio Vargas que ha secuestrado a su hija Sofía.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “La reina del sur” 2? Teresa Mendoza es descubierta por el Zurdo Villa y se la lleva a un cuarto aparte de la casa. El hombre encara a “la reina del sur” y le dice que se siente traicionado al llevar un localizador a su casa, la mexicana piensa rápidamente en una excusa para convencerlo de que lo hizo solo para probarlo.

Teresa acepta que tiene un localizador, pero está emitiendo una señal falta, además le asegura que ella no lo ha traicionado por que eso lo hacen los amigos o enemigos y ellos no son nada. Del otro lado, Oleg se pone nervioso sin saber qué hacer, ya que al parecer nadie la descubriría, así que mientras la escuchan, la mexicana le dice al Zurdo que apagará su transmisor, se saca una pulsera y la sumerge en un vaso de agua y el ruso no tuvo otra opción que cortar la señal que emitía para evitar poner en peligro a la mexicana.



Mientras conversan, el Zurdo le entrega un anillo de compromiso a Teresa y le dice que esta joya fue encontrada a lado del cuerpo del güero Dávila que fue asesinad por Epifanio Vargas y la mexicana rompe en llanto y segura que realmente se encuentra muy sorprendida por esta sorpresa.



Por otro lado, Epifanio Vargas se presenta en el programa de Marietta Lancaster para aclarar la situación de su ex esposa, así que presenta los papeles del divorcio y además, le declara su amor a la periodista Genoveva Alcalá y le dice que ella será su primera dama cuando gane las elecciones de México.



Cayetana Ajarafe no se detiene en su idea de destruir a Teresa Mendoza, así que se presenta en un juzgado de familia para dar su declaración sobre su tercera nieta y no duda en contar muchas mentiras con el fin de alcanzar su objetivo.



¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 29 DE “LA REINA DE SUR” 2?

Como se ve en el avance, Willy tiene una conversación con Abdelkader Chaid y le advierte que Siso Pernas ha solicitado permiso para un vuelo privado a México



Epifanio Vargas va en busca de Genoveva para pedirle matrimonio. En otro momento del avance, un drone pasa por la casa donde está secuestrada Sofía y no duda en saltar y gritar pidiendo ayuda.



¿CÓMO VER "LA REINA DEL SUR" 2X29?

La segunda temporada de "La reina del sur" es emitida de lunes a viernes a las 10:00 pm (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos.



La serie también está disponible en USA a través de la app Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS, y en Telemundo.com, con subtítulos en inglés, un día después de su emisión original.



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.



Por el momento no hay fecha de estreno para "La reina del sur" 2 en América Latina por Telemundo Internacional. Pero la primera temporada de la serie está disponible en Netflix.