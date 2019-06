“La Reina del Sur”2: ¿qué pasará en el capítulo 31 de la segunda temporada por Telemundo?

“La reina del sur” 2 estrenará su capítulo 31 hoy martes 4 de junio a partir de las 10:00 pm (hora USA) a través de la señal de Telemundo. En esta segunda temporada, Teresa se ve obligada a regresar al mundo del narcotráfico para acabar con los enemigos de Epifanio Vargas, el hombre que ha raptado a su hija Sofía. Este nuevo episodio lo puedes ver online a través de las plataformas digitales de este canal de televisión.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “La reina del sur”2? Alejandro Alcalá no tuvo mejor idea que sorprender a Danilo después de que esté le reclamara que ya no pasan juntos desde que empezó la campaña presidencial. El asesor de Epifanio no tiene mejor idea que organizar un paseo en helicóptero y en medio del espectáculo de luces, la pareja se vuelve a jurar amor eterno y prometen seguir juntos pase lo que pase.

Siso Pernas llega a México junto a sus hermanos para matar a Teresa Mendoza, ellos se estacionan fuera de la taberna donde se encuentra la mexicana y tratan de asesinarla, pero se detienen al ver una patrulla de policía. La mujer sube a su camioneta y se dirige al almacén donde tiene todo preparado para acabar con los españoles.



Por otro lado, Oleg se encuentra realizando parte del plan “hamaca” y se trata de robarle la droga al Zurdo Villa y culpar a los Pernas de esta “traición” y así matar dos pájaros de un tiro.



En medio de la carretera Ahmed junto a tres colaboradores más se encuentran colgados con arneses en el camión que transporta la droga, así que empiezan con el plan y roban parte de la mercadería y son más, todo sale tal cual Teresa Mendoza lo había pensado.



La mexicana esperaba a los Pernas, así que los lleva hasta un almacén y los hace caer en una trampa , luego de desatarse toda una balacera, los españoles se quedan sin municiones, así que Teresa encara a Siso y le dice que ella no es una asesina como él.



Los hombres del Zurdo Villa se dan cuenta que las camionetas que los seguía han desaparecido, así que se detienen y entran en pánico al imaginar que algo ha pasado, no se equivocan y se dan cuenta que han sido víctimas de un robo, así que no le queda otra que llamar al narcotraficante para contarle lo que ha pasado.



¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 31 DE “LA REINA DEL SUR” 2?

Como se logra ve en el avance, el Zurdo Villa no le tiembla la mano para eliminar a las personas que cree que son los traidores, así que pone de rodillas a sus hombres y los amenaza con aniquilarlos.



Al parecer el narcotraficante llega averiguar dónde está la droga que le robaron, así que sale junto a sus hombres a recuperar lo que es suyo.



Oleg les paga a todos sus colaboradores por ayudarlos a cumplir el plan que ha salido a la perfección.



Teresa lleva el cargamento al almacén donde están encerrados los Pernas, pero a veces no todo es perfecto, así que Bryan, el sobrino del güero Dávila se ve en peligro de muerte.



Sofía no desiste en su idea de escapar, así que se encuentra pensando en un nuevo plan para poder escapar de la isla donde está cautiva.



¿CÓMO VER "LA REINA DEL SUR" 2X31?

La segunda temporada de "La reina del sur" es emitida de lunes a viernes a las 10:00 pm (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos.



La serie también está disponible en USA a través de la app Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS, y en Telemundo.com, con subtítulos en inglés, un día después de su emisión original.



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.



Por el momento no hay fecha de estreno para "La reina del sur" 2 en América Latina por Telemundo Internacional. Pero la primera temporada de la serie está disponible en Netflix.