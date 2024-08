¡Correr por una buena causa es posible! Sí, gracias al Charity Program de la Media Maratón de Lima, este 25 de agosto varios corredores participarán de una de las carreras más importantes de Lima con un propósito social bajo el brazo. Aquí te contamos qué motiva a estos runners a correr en beneficio de WUF.

Mati Fiorani

Mati Fiorani es una de las 'runners' que se pone la camiseta de WUF este domingo 25 de agosto.

Como dueña de un perrito adoptado, la experta en finanzas, Mati Fiorani, está familiarizada con la realidad a la que se enfrentan los perros de albergues. Por eso, no dudó ni un segundo en apoyar a WUF.

“Tengo un perrito, Nachito, que adopté hace 7 años. Es un hijo para mí y lo amo con todo mi corazón. Mi pareja y yo pensamos adoptar otro perrito luego de casarnos… ¡Esperamos que sea el otro año!”, confiesa.

Con el Charity Program de WUF, Fiorani encontró la oportunidad de unir dos de sus grandes pasiones: el running y el amor por los animales. “Esta iniciativa es el match perfecto entre dos cosas que amo. Si bien es la primera vez que corro con un propósito benéfico, estoy segura de que no será la última”, señala.

“Soy maratonista y me encanta correr. Cuando vi la opción de hacerlo para apoyar la labor de WUF, no dudé ni un segundo en apuntarme”, confiesa Fiorani.

Según cuenta, al inicio fue difícil transmitir el mensaje de su propósito; pero, finalmente, sus amigos y familiares entendieron la propuesta del Charity Program. “Luego de explicarles bien tuve el apoyo de todos. Incluso hicieron una chanchita por mi cumpleaños y donaron a mi causa”.

Este 25 de agosto, ella correrá por segunda vez en la Media Maratón de Lima. “Me encantaría bajar mi tiempo y hacer PR, pero, mi verdadera expectativa, es correr y disfrutar de la carrera”, recalca.

Jesús Angulo

"Actualmente tengo un perro y un gato que tienen aproximadamente 2 años. Los crío junto con mi enamorada”, dice Angulo.

Desde que era pequeño, Jesús Angulo ha sido amante de los animales. Por eso, cuando revisó las causas benéficas a las que podía apoyar para la Media Maratón de Lima, no lo pensó dos veces y se unió a WUF.

“Esta es la primera vez que participo en este tipo de iniciativa. La verdad que ha generado que la carrera se vuelva mucho más especial para mí”, cuenta.

Jesús Angulo logró recaudar los fondos propuestos para la meta de WUF.

“Básicamente he usado dos estrategias, una ha sido utilizar mis redes sociales para compartir publicaciones solicitando donaciones y la otra ha sido escribir a mis amigos y familiares más cercanos para que me apoyen. Así he podido sobrepasar la meta de recaudación”, señala.

Angulo corre desde hace 8 años. Este 25 de agosto, participará en la distancia de 21 kilómetros antes de viajar a Buenos Aires. “En el mes de septiembre, participaré en la Maratón de Buenos Aires. Por eso, mis expectativas para Lima son disfrutar la carrera y ganar confianza para lo que se viene”.

Grecia Pacheco

Para la especialista en comunicación interna, Grecia Pacheco, correr por el propósito benéfico de WUF es una gran oportunidad de dar salud y amor a los perros y gatos que más lo necesitan. “No sólo es correr por una pasión, que es este deporte, sino también para ayudar a otros”, explica.

Además, como dueña de una perrita, Pacheco siempre participa de eventos e iniciativas que promuevan el bienestar animal.

Gracias al Charity Program de WUF, Grecia Pacheco ha podido darle un propósito más especial a su participación en al Media Maratón de Lima.

En esta oportunidad, señala, no ha sido sencillo recaudar fondos; sin embargo, está haciendo todo lo posible para llevar el propósito de WUF y de su carrera a más personas. “Estoy compartiéndolo por redes sociales a mis amigos y familiares para que puedan seguir conociendo esta iniciativa, y todos podamos sumar un granito de arena”, cuenta.

Desde hace 4 años, Pacheco es parte del mundo del running. Este año, participará por la distancia de 21 kilómetros en la Media Maratón de Lima. “Mi expectativa es cerrar con 2:20 máximo, mi tiempo promedio”, agrega.

Jorge Pereira

Leyenda: “Mis amigos y familiares estaban felices porque lo ven como lo que es, una bonita iniciativa con la que podemos apoyar para que más Wufs consigan un hogar donde se les trate con respeto y amor”, confiesa Periera.

Si bien Jorge Pereira no tiene mascotas, le encantan los perros y las iniciativas que se encargan de ayudar a los animales en situación de vulnerabilidad. Por eso, no dudó en ayudar a WUF.

“No sólo se trata del aporte económico que consigues para esta causa, sino que le das visibilidad entre las personas que conoces. Además, le agrega aún más motivación a cada kilómetro que vas a correr”, manifiesta.

Felizmente, para la recaudación, encontró bastante apoyo en sus amigos. “Tuve el apoyo de algunos compañeros del trabajo y, especialmente, el de los amigos que me ha dado el running y de compañeros de mi club motivados por el coach, quienes al compartir un mismo objetivo, entienden mucho mejor lo que significa para ti una carrera tan importante como la MML. Agradezco mucho a los que aportaron”.

Para Pereira, esta carrera es aún más especial, ya que es su primera media maratón oficial.

“El 24 de agosto tengo una competencia de Aguas Abiertas, son 7K en Paracas, así que ando preparando ambos eventos en simultáneo y acondicionado mi cuerpo para tener suficiente físico y terminar ambas en los tiempos que me he propuesto”, dice.