Esta mañana empezó a correr por redes sociales el comunicado con título ‘Coronavirus: ¿Cómo atender a mi mascota durante el estado de emergencia?’, publicado por el Gobierno del Perú en el mismo www.gob.pe, la plataforma digital única del Estado Peruano.

En éste se invita a la ciudadanía que tenga mascotas (perros, gatos u otro animal doméstico) a revisar las recomendaciones del Ministerio del Ambiente (Minam), ello con el objetivo de atender sus necesidades diarias y urgencias por motivos de salud, durante el periodo de aislamiento social obligatorio.

El comunicado cubre y aclara varios puntos, particularmente uno que ha generado confusión y controversia en las últimas semanas; las salidas de los perros para hacer sus necesidades. Esta situación se ha agudizado con la reciente orden de inmovilización social obligatoria para todos los ciudadanos los días domingo.

El punto tres de este comunicado es bien claro al respecto: “Durante la restricción de salida de los domingos por la inmovilización social obligatoria, puedes sacar a tu perro a hacer sus necesidades lo más rápido posible como excepción, según el ministro del Interior, Carlos Morán”.

Sin embargo, este comunicado o no llegó a tiempo a ciertas autoridades o está siendo ignorado.

Esta mañana, agentes de la Policía y del área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de San Miguel, junto con el alcalde de ese municipio, José Guevara, hicieron un recorrido por distintas calles del distrito para verificar que se cumplieran las normas.

El problema estalló cuando se empezó a arrestar a personas con sus perros, que según varios vecinos, andaban frente o muy cerca de sus domicilios. Según la información recibida, esto ocurrió en o cerca a un condominio ubicado a la espalda de Tottus.

“Es muy doloroso ver esto. Estamos muy aterrados aquí, ya ni podemos sacar un ratito a nuestros animalitos, de lo contrario podemos ir presos”, comentó a WUF Rocío López, residente de San Miguel.

López señaló que las autoridades municipales no están ayudando pues confunden a los vecinos, “al punto en que hasta aplauden cuando se llevan a las mascotas... Es terrible lo que ha pasado aquí en San Miguel y quizá también en otros distritos, “, añadió.

A continuación, compartimos el comunicado en el que, entre otros puntos, queda bien claro que quienes tenemos mascotas, sí podemos sacar a nuestros perros a hacer sus necesidades incluso los domingos, siempre y cuando permanezcamos muy cerca de casa. Líneas abajo podrá leer el texto completo de este comunicado.

Comunicado oficial del gobierno: "Coronavirus: ¿Cómo atender a mi mascota durante el estado de emergencia".

- Por higiene, puedes sacar a tu perro para que haga sus necesidades. Asegúrate de llevarlo a sitios muy cercanos a tu casa, ser breve, usar mascarilla y mantener tu distancia social. Recuerda recoger sus heces antes de irte. No utilices esta salida como una excusa para incumplir la cuarentena.

- Si tu perro no hace sus necesidades en el breve tiempo que lo sacaste, vuelve a intentarlo al día siguiente. Si las hace dentro de casa, limpia sin regañarlo. Él no sabe lo que está pasando; entiéndelo y no lo hagas sentir culpable.

- Durante la restricción de salida de los domingos por la inmovilización social obligatoria, puedes sacar a tu perro a hacer sus necesidades lo más rápido posible como excepción, según el ministro del Interior, Carlos Morán. Toma en cuenta que no es un paseo, solo puedes salir cerca a la puerta de tu vivienda.

- Aprovecha los domingos para bañar a tu mascota y enseñarle nuevos trucos. Pasar más tiempo con ellos los ayudará a relajarse.

- Los centros veterinarios solo atenderán casos de emergencia, en los que la vida o la salud de las mascotas corra riesgo. Consulta con tu veterinario sobre sus servicios.

- Podrás adquirir alimentos para mascotas en los centros de abastecimiento como supermercados o bodegas. Si tu mascota tiene una necesidad muy específica para su alimentación por temas de salud, también podrás comprar sus productos, como una de las excepciones del estado de emergencia.

- Los importadores y distribuidores de arena sanitaria para gatos y alimentos para aves pueden seguir brindando el servicio esencial, pero hay que procurar parar de ser posible.