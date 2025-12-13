A pocas horas de la tercera edición de la Wufathon 4K powered by El Comercio, compartimos importante información sobre la ruta de la carrera solidaria que espera un gran número de personas.

La Bajada de baños, ubicada en el jirón Batalla de Junín en el distrito de Barranco, será el punto de partida y llegada de los participantes, acompañados de sus mascotas.

Durante el recorrido, encontrarán diferentes puntos de hidratación y activaciones de los sponsors oficiales del evento. Además, se contará con un protocolo de seguridad muy riguroso que permitirá un desarrollo de la carrera óptimo.

MAPA DE LA WUFATHON

¿Cuál es el objetivo de la Wufathon?

La Wufathon, además de crear conciencia en la sociedad, también busca recaudar fondos en beneficio de nuestros queridos compañeros del hogar.

Importante impacto social

Si bien muchas personas no han participado o, tal vez, no conozcan el evento, lo cierto es que ha experimentado un notable crecimiento en la acogida y así lo demuestran los números.

En la primera edición, celebrada en abril de 2024, se contó con la participación de más de 1200 personas, generando así un beneficio a cerca de 700 perros en situación de abandono.

En tanto, en la segunda edición, de octubre 2024, la convocatoria creció a 2000 participantes, por lo que se duplicó el impacto.

En esa oportunidad, la organización del evento espera superar los 2500 participantes y transformar la vida de más de 2,000 Wufs.

¿Qué es WUF?

Es una ONG peruana que trabaja por el bienestar animal, promoviendo la adopción responsable, la esterilización y la concientización sobre el abandono de perros y gatos, en alianza con empresas y voluntarios para ayudar a refugios.