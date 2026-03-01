WUF: 23 de marzo, el día que celebra a los cachorros que llegan para cambiarnos la vida

Un día para celebrar a quienes llegan con patas pequeñas y corazones enormes

Los cachorros tienen una forma muy especial de conquistar hogares. Con su curiosidad infinita, juegos torpes y miradas llenas de cariño, son capaces de llenar cualquier espacio de energía y alegría.

Por eso, cada 23 de marzo se celebra el Día del Cachorro, una fecha creada para reconocer el vínculo único que nace entre las personas y los perros desde sus primeros meses de vida.

Pero más allá de la ternura que generan, esta efeméride también busca recordar que miles de cachorros en el mundo esperan una oportunidad para crecer en un hogar lleno de amor.

Cachorros que esperan una familia

En la plataforma de adopción de WUF, varios perritos rescatados esperan encontrar el hogar donde crecer y ser parte de una familia.

Spice Girl

Spice Girl es una perrita mestiza, cruce de Bulldog Francés con Shih Tzu. Fue encontrada cuando era muy pequeña en Pucusana junto a sus hermanos Brownie y Charada, después de haber sido abandonados.

Hoy tiene 11 meses, nació en abril de 2025, está vacunada y desparasitada. Es juguetona, curiosa y muy cariñosa, con un nivel de actividad alto. Siempre está lista para jugar y llenar de alegría cualquier espacio.

Su mayor deseo es encontrar un hogar donde la quieran para siempre y donde pueda crecer acompañada de una familia.

Juguetona, curiosa y llena de energía, Spice Girl sueña con encontrar un hogar donde pueda compartir todo el cariño que tiene para dar.

Charada

Charada es un perro mestizo, cruce de Bulldog Francés con Shih Tzu, que también fue rescatado en Pucusana junto a sus hermanos.

Tiene 11 meses, está vacunado y desparasitado. Es juguetón, divertido y muy cariñoso. Disfruta correr, saltar y recibir mimos, y tiene un nivel de actividad alto.

Sueña con encontrar una familia que lo acompañe en cada etapa de su vida y le brinde el amor que merece.

Charada es un cachorro lleno de energía y cariño que sigue esperando la oportunidad de encontrar su hogar definitivo.

Mimi

Mimi fue rescatada en la playa de Chilca junto a sus hermanitos en abril de 2025, después de haber sido abandonados.

Hoy tiene 1 año y 1 mes, está sana, vacunada y es de tamaño mediano. Es una perrita muy cariñosa a la que le encanta compartir tiempo con las personas, siempre buscando caricias y momentos de juego.

Tiene un nivel de actividad medio, lo que la convierte en una compañera ideal para una familia que quiera una perrita amorosa y tranquila.

Mimi es una perrita sociable y amorosa que espera encontrar la familia con la que pueda comenzar una nueva historia.

Oreo

Oreo también fue rescatado en la playa de Chilca junto a sus hermanos y desde entonces espera encontrar una familia.

Tiene 1 año y 1 mes, está sano, vacunado y lleno de energía. Es muy cariñoso y disfruta mucho de la compañía de las personas, siempre buscando juegos y atención.

Es de tamaño mediano y tiene un nivel de actividad medio, por lo que se adapta muy bien a una familia que pueda brindarle paseos, juegos y cariño.

Oreo fue rescatado en la playa de Chilca y hoy espera una familia con la que pueda compartir juegos, paseos y mucho cariño.

Canela

Canela fue rescatada en la playa de Chilca junto a sus hermanitos y llegó al albergue en abril de 2025.

Tiene 1 año y 1 mes, está sana, vacunada y lista para dar mucho amor. Es muy cariñosa y disfruta de la compañía de las personas, siempre buscando caricias y momentos de ternura.

Su nivel de actividad es medio, por lo que se adapta bien a familias que puedan ofrecerle paseos y tiempo de calidad.

Con su carácter tranquilo y afectuoso, Canela espera encontrar la familia con la que pueda comenzar una nueva historia.

Cocoa

Cocoa es una cachorrita Shar Pei de 10 meses que fue rescatada en Chorrillos junto a su hermano Coco de una situación de maltrato.

Hoy está sana, vacunada y llena de energía. Es juguetona, curiosa y muy cariñosa, siempre lista para recibir mimos.

Por su raza, crecerá hasta ser de tamaño mediano a grande, por lo que necesitará espacio para correr, jugar y desarrollarse feliz.

Tras ser rescatada de una situación difícil, Cocoa hoy espera una segunda oportunidad junto a una familia que la quiera para siempre.

Chubo

Chubo es un Wuf muy especial. Nació sin ojitos y fue encontrado durante una sequía en el norte chico.

A pesar de ello, es un perro lleno de energía al que le encanta caminar, jugar y explorar su entorno guiándose por el oído.

No puede subir escaleras ni le gustan las piscinas, pero con el apoyo adecuado puede llevar una vida llena de cariño y aventuras.

Chubo es un perro lleno de energía que, a pesar de haber nacido sin ojos, sueña con encontrar un hogar que lo acompañe en cada paso.

Osito

Osito es un perrito muy cariñoso que lleva tiempo esperando un hogar.

Es tranquilo porque ya es mayorcito, pero mantiene un espíritu juguetón y un corazón lleno de amor.

Solo espera una familia que quiera compartir con él una vida llena de compañía y ternura.

Osito es un perro noble y tranquilo que aún sueña con encontrar el hogar donde pueda dar todo el amor que guarda.

Más que adorables: una etapa clave para su desarrollo

Aunque hoy los vemos pequeños y juguetones, los cachorros crecen para convertirse en compañeros inseparables. Muchos incluso llegan a cumplir roles importantes en la sociedad, desde perros de terapia hasta aliados en labores de rescate o asistencia.

Su etapa de cachorro es también clave para su desarrollo: es el momento en el que aprenden a confiar, a relacionarse con las personas y a descubrir el mundo que los rodea.

Por eso, brindarles cuidado, paciencia y educación desde pequeños es fundamental para que se conviertan en perros equilibrados y felices.

Puntos clave a tener en cuenta cuando adoptas un cachorro

La etapa de cachorro es fundamental para el desarrollo físico y emocional del perro. Brindarle los cuidados adecuados desde el inicio ayuda a que crezca sano y equilibrado.

1. Vacunas esenciales

Durante los primeros meses de vida los cachorros deben completar su esquema de vacunación para protegerse de enfermedades graves.

El calendario básico suele incluir:

Primera vacuna múltiple (séxtuple u óctuple): entre las 6 y 8 semanas

Segunda dosis: 10–12 semanas

Tercera dosis: 14–16 semanas

Vacuna antirrábica: alrededor de los 4 meses

Refuerzos anuales posteriores

Las vacunas múltiples protegen contra enfermedades como moquillo, parvovirus, hepatitis, parainfluenza y leptospirosis, entre otras.

2. Desparasitación

Los cachorros deben ser desparasitados desde temprana edad y repetir el proceso cada cierto tiempo según indicación veterinaria. Esto previene parásitos intestinales y externos que pueden afectar su crecimiento.

3. Alimentación adecuada

Un cachorro necesita alimento balanceado formulado específicamente para su etapa de crecimiento, rico en proteínas, vitaminas y minerales.

4. Controles veterinarios

Las visitas periódicas al veterinario permiten monitorear su crecimiento, detectar enfermedades a tiempo y completar su calendario de salud.

5. Socialización temprana

Durante los primeros meses es importante que el cachorro tenga experiencias positivas con personas, otros perros y distintos entornos para desarrollar un comportamiento equilibrado.

Caminar juntos, descubrir nuevos lugares y compartir tiempo de calidad son pequeños gestos que ayudan a construir una relación sana y feliz con nuestros perros. (Imagen generada por IA)

Actividades y juegos para hacer con tu cachorro

Los juegos no solo entretienen: también ayudan a desarrollar habilidades cognitivas y fortalecer la relación con su familia.

Juegos de búsqueda

Esconder premios o juguetes para que el cachorro los encuentre estimula su olfato y su curiosidad natural.

Juguetes interactivos

Los juguetes tipo rompecabezas o dispensadores de comida ayudan a estimular su mente y evitar el aburrimiento.

Paseos exploratorios

Salir a caminar en distintos entornos permite que el cachorro descubra nuevos olores y estímulos.

Juegos de entrenamiento

Practicar comandos básicos como sentado, quieto o ven puede convertirse en un juego divertido que además fortalece la obediencia.

Juegos de tirar y traer

Actividades simples como lanzar una pelota ayudan a ejercitar al cachorro y liberar energía.

El juego regular contribuye al desarrollo físico, mental y emocional del perro, además de reforzar el vínculo con su familia.

Un cachorro puede cambiar tu historia

El Día del Cachorro también es una oportunidad para reflexionar sobre una realidad que no siempre se ve: muchos perros nacen o terminan en refugios esperando una familia que los adopte.

Adoptar no solo cambia la vida de un cachorro, también transforma la de quien decide abrirle la puerta de su casa y de su corazón. Es el inicio de una historia llena de juegos, aprendizajes, travesuras y momentos inolvidables.

Los cachorros llegan a nuestras vidas con patas diminutas, pero dejan huellas enormes en el corazón.

Si estás pensando en sumar un nuevo miembro a tu familia o quieres conocer a tu próximo mejor amigo, considera adoptar.

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Porque a veces, el comienzo de una gran historia empieza con cuatro patitas, una cola que no deja de moverse y un corazón dispuesto a amar para siempre.