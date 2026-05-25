WUF: Beneficios exclusivos del Club WUF: Cuidando a quienes nos ayudan a cuidar

En Lima, cientos de albergues y refugios enfrentan diariamente el enorme desafío de garantizar el sustento, la salud y el bienestar de los animales rescatados del abandono; una labor cuya sostenibilidad no puede depender únicamente de donaciones esporádicas. Ante esta realidad, nace el Club WUF, una plataforma innovadora y transparente diseñada para canalizar el apoyo de la ciudadanía de manera constante a través del padrinazgo. Este programa se consolida como un puente de ayuda sostenible que transforma el compromiso mensual de las personas en un respaldo real y predecible, asegurando que cada perro refugiado reciba la atención digna que necesita mientras espera la llegada de un hogar definitivo.

¿Qué significa ser padrino de WUF?

Formar parte del Club WUF va mucho más allá de realizar un aporte económico o afiliarse a una membresía convencional; significa convertirse en el soporte vital de una gran comunidad de animales que esperan una segunda oportunidad. A través de este lazo, cada padrino asume un rol activo en la transformación de la realidad de los albergues afiliados, asegurando que los fondos se destinen de manera integral a cubrir la alimentación, las medicinas, la atención médica y las mejoras en la calidad de vida de todos los perros refugiados en el lugar. Este compromiso mensual crea un vínculo emocional profundo y transparente, donde la persona tiene la certeza de que, gracias a su apoyo, decenas de animales que alguna vez conocieron el abandono hoy viven con dignidad, amor y cuidados colectivos de calidad mientras esperan la llegada de un hogar definitivo. Para adaptarse a las posibilidades de cada corazón solidario, el programa cuenta con diferentes categorías de padrinazgo que comienzan desde los S/ 9.90 mensuales, invitando a más personas a sumarse a esta cadena de bienestar a través de la plataforma oficial enwww.wuf.pe/clubwuf

Conoce nuestros planes de apadrinamiento y ayúdanos a cambiar la vida de más perritos rescatados. Con tu apoyo, en WUF podemos brindar alimento, atención veterinaria y mucho amor a quienes más lo necesitan.

Ventajas exclusivas según tu categoría de apoyo

El Club WUF no solo busca transformar la realidad de los albergues en estado de abandono, sino también retribuir el gran corazón y la constancia de su comunidad. Por ello, el programa cuenta con 5 categorías de apadrinamiento, diseñadas de manera escalonada para que cada miembro pueda elegir su nivel de colaboración. A mayor soporte, los padrinos acceden a un portafolio más amplio de recompensas y experiencias personalizadas.

Para hacer esto posible, WUF ha consolidado una potente red de alianzas comerciales. Dependiendo de la categoría elegida, los padrinos pueden disfrutar de importantes descuentos, promociones y/o beneficios exclusivos en las siguientes marcas aliadas:

Balto

La rata artesana

Blakylani

Camote & Co

Pet City

Entre Migas

Huerta Alejandro

QAN Health Club

muchas más!

Este ecosistema de beneficios está pensado tanto para el cuidado integral de las mascotas (veterinarias, baños, alimentación y accesorios) como para el disfrute de los propios padrinos en establecimientos de entretenimiento, gastronomía y estilo de vida, convirtiendo la solidaridad en una experiencia redituable y de doble impacto.

El impacto del apadrinamiento

Para una organización sin fines de lucro, la predictibilidad financiera es el factor más crítico al momento de planificar proyectos de gran envergadura y ayuda social. En ese sentido, el Club WUF no solo funciona como un canal de recaudación, sino como una herramienta de gestión estratégica que permite amortiguar los costos operativos fijos que demanda el sostenimiento de los albergues aliados en Lima. En línea con este enfoque de sostenibilidad, Francesca Maldonado, analista comercial de WUF, destaca el rol fundamental que cumple esta comunidad:

“La comunidad de padrinos del Club WUF es hoy el motor más importante de la organización porque asegura un ingreso constante para poder seguir ayudando a los más de 1,000 wufs y miaus de manera mensual. Lamentablemente, la actual coyuntura política y económica ha provocado una fuerte disminución en el número de padrinos, poniendo en riesgo la estabilidad del proyecto justo cuando más se necesita. A diferencia de los eventos corporativos, que varían según la época, estas microdonaciones mensuales son el único soporte que cubre los costos diarios de alimentación y medicinas para cientos de perros en los 7 albergues afiliados y casos de urgencia. Hoy más que nunca, recuperar y sumar nuevos padrinos es vital para que la crisis externa no deje desprotegidos a los que no tienen voz.”.

¿Cómo sumarse al Club WUF?

El bienestar de cientos de animales rescatados en Lima está al alcance de un clic. Convertirse en padrino del Club WUF es un proceso sencillo, rápido y 100% seguro que se realiza de manera digital. Los interesados en transformar vidas, brindar segundas oportunidades y, al mismo tiempo, acceder a una red exclusiva de beneficios comerciales en más de 10 marcas aliadas, pueden registrarse hoy mismo eligiendo la categoría de apoyo que mejor se acomode a sus posibilidades. Para formar parte de esta gran comunidad solidaria, solo deben ingresar a la plataforma oficial del programa en https://www.wuf.pe/clubwufo solicitar mayor información escribiendo directamente al correo electrónico equipo@wuf.pe