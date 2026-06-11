WUF: Como ser pet friendly de manera correcta

Ver un cartel de “Bienvenidos perros” en una cafetería o centro comercial es una gran satisfacción para cualquier amante de los animales, pero esa invitación viene acompañada de una gran responsabilidad. Para la ONG WUF, el éxito de una salida pet friendly no depende del establecimiento, sino del comportamiento y la preparación del dueño. Ser un tutor responsable implica entender que el espacio público se comparte con otras personas y animales, y que cada salida requiere una guía activa para garantizar que la experiencia sea agradable, segura y libre de estrés para todos.

Lo que el dueño NO debe hacer y sus consecuencias

Lamentablemente, la falta de control o la distracción de algunos dueños ha provocado que diversas empresas dejen de ser amigables con las mascotas, revocando sus políticas de acceso debido a malas experiencias. Cuando un tutor se descuida, ocurren incidentes que perjudican a toda la comunidad.

Para evitar que sigan cerrando espacios, WUF detalla las conductas que todo dueño debe evitar radicalmente:

Descuidar la supervisión: El error más común es soltar la correa o concentrarse en el celular, perdiendo de vista lo que la mascota está haciendo o a quién está incomodando.

El error más común es soltar la correa o concentrarse en el celular, perdiendo de vista lo que la mascota está haciendo o a quién está incomodando. Forzar la socialización: Obligar al perro a interactuar con extraños u otros animales dentro de un local cerrado cuando muestra señales de miedo, timidez o incomodidad.

Obligar al perro a interactuar con extraños u otros animales dentro de un local cerrado cuando muestra señales de miedo, timidez o incomodidad. Ignorar los límites del animal: Llevar a un perro que no ha sido sociabilizado previamente o que se estresa fácilmente con los ruidos a un lugar lleno de gente, exponiéndolo a una crisis de ansiedad.

Guía de preparación: ¿Qué debe hacer y llevar el dueño?

Para que una salida sea un éxito absoluto y los locales nos sigan recibiendo con alegría, el dueño debe salir de casa preparado. Antes de cruzar la puerta, asegúrate de cumplir con estos pasos indispensables y llevar contigo el kit correcto:

Mantén el control con correa: Sin importar qué tan educado sea tu perro, el uso de correa corta es obligatorio en todo momento para reaccionar a tiempo ante cualquier imprevisto.

Sin importar qué tan educado sea tu perro, el uso de correa corta es obligatorio en todo momento para reaccionar a tiempo ante cualquier imprevisto. Kit de limpieza infaltable: Lleva siempre bolsas para recoger sus desechos y toallitas húmedas en caso de que ocurra un accidente dentro del local. Limpiar de inmediato es la regla de oro.

Lleva siempre bolsas para recoger sus desechos y toallitas húmedas en caso de que ocurra un accidente dentro del local. Limpiar de inmediato es la regla de oro. Snacks y distractores: Carga con sus premios favoritos para reforzar su buen comportamiento y una mantita portátil para que sepa exactamente dónde debe echarse a descansar mientras tú consumes o compras.

Carga con sus premios favoritos para reforzar su buen comportamiento y una mantita portátil para que sepa exactamente dónde debe echarse a descansar mientras tú consumes o compras. Agua fresca: Lleva siempre su propio tomatodo portátil para mantenerlo hidratado y evitar que intente buscar agua en lugares inadecuados.

Demostremos que tener un perro educado abre todas las puertas

La permanencia de los espacios amigables con los animales en nuestra ciudad está en manos de cada tutor. Actuar con civismo, respetar las normas y conocer los límites de nuestra propia mascota es la única forma de asegurar que sigamos compartiendo momentos increíbles juntos. WUF invita a todos los dueños a ser los mejores embajadores de la tenencia responsable. Para ver más consejos de convivencia y ser parte de nuestra comunidad, síguenos en nuestras redes sociales oficiales @somoswuf. Además, si aún no tienes un compañero de aventuras, recuerda que en nuestra plataforma https://www.wuf.pe/tenemos muchos perritos esperando por adopción; ellos se convertirán, sin duda alguna, en los mejores compañeros para recorrer juntos cada rincón de la ciudad.