El auge del Cause Marketing: Propósito real que conecta con las personas

Hoy en día, los consumidores no solo buscan productos o servicios de calidad; eligen marcas que reflejen sus valores y que asuman un rol activo frente a las problemáticas sociales. El Cause Marketing (Marketing de Causa) se ha consolidado como una herramienta fundamental para que las organizaciones integren la responsabilidad social en el corazón de su estrategia comercial.

En este contexto, el bienestar animal se ha convertido en una de las causas con mayor poder de movilización y empatía en el Perú. Unirse a WUF permite a las marcas transformar el compromiso con la fauna urbana en acciones concretas, creando campañas con sentido que generan un valor duradero tanto para la sociedad como para el negocio.

WUFBARU: El caso de éxito que marcó un precedente

Un ejemplo emblemático del impacto de las campañas de adopción corporativa es WUFBARU, la alianza estratégica entre WUF y Subaru Perú:

Un vehículo de esperanza: Subaru adaptó y puso a disposición vehículos pet-friendly especialmente acondicionados para el traslado seguro de perritos rescatados hacia sus nuevos hogares, eventos de adopción y atenciones veterinarias.

Subaru adaptó y puso a disposición vehículos pet-friendly especialmente acondicionados para el traslado seguro de perritos rescatados hacia sus nuevos hogares, eventos de adopción y atenciones veterinarias. Cobertura en medios y prensa: La iniciativa logró un amplio alcance orgánico en medios de comunicación, portales de noticias y prensa especializada, posicionando a la marca como un referente indiscutible del territorio pet-friendly en el país.

La iniciativa logró un amplio alcance orgánico en medios de comunicación, portales de noticias y prensa especializada, posicionando a la marca como un referente indiscutible del territorio en el país. Publicidad con propósito y presencia digital: A través de contenidos audiovisuales de alto engagement, reportajes y campañas en redes sociales, la alianza multiplicó la visibilidad de decenas de perritos en adopción, logrando conectar de manera cercana con los amantes de los animales y clientes de la marca.

Gracias a la alianza entre WUF y Subaru, Wufbaru acerca a más personas a los perros que esperan una familia, promoviendo nuevas oportunidades de adopción y segundas oportunidades llenas de amor.

Beneficios de sumar a tu empresa a la Adopción Corporativa

Lanzar una campaña de adopción o una alianza de Cause Marketing junto a WUF aporta ventajas estratégicas de alto nivel para las marcas:

Fortalecimiento de la imagen de marca: Posiciona a la empresa como un actor con empatía y compromiso social, diferenciándose cuantitativa y cualitativamente de la competencia.

Posiciona a la empresa como un actor con empatía y compromiso social, diferenciándose cuantitativa y cualitativamente de la competencia. Gran alcance y retorno en PR (Public Relations): Genera noticias de alto valor humano que captan el interés de la prensa, blogs y canales digitales sin depender exclusivamente de publicidad tradicional.

Genera noticias de alto valor humano que captan el interés de la prensa, blogs y canales digitales sin depender exclusivamente de publicidad tradicional. Engagement y fidelización de clientes: Construye un vínculo emocional genuino con la comunidad pet-lover, un segmento de consumidores altamente fiel y participativo.

Construye un vínculo emocional genuino con la comunidad pet-lover, un segmento de consumidores altamente fiel y participativo. Impacto directo en el bienestar animal: Cada campaña corporativa se traduce en raciones de alimento, tratamientos médicos, esterilizaciones y, sobre todo, segundas oportunidades para animales rescatados.

¿Cómo puede tu marca dejar su huella junto a WUF?

Existen múltiples vías flexibles para co-crear campañas de adopción corporativa adaptadas a los objetivos de cada organización:

Co-branding y productos con causa: Destinar un porcentaje de las ventas de un producto o servicio para financiar el rescate y manutención de animales de la red de albergues. Eventos y activaciones de adopción: Convertir espacios o sedes corporativas en puntos de encuentro para jornadas de adopción responsable y concienciación. Patrocinio de contenido y difusión: Auspiciar segmentos, historias de adopción o reportajes especiales para amplificar la voz de los que no la tienen a través de plataformas digitales.

Deja una huella imborrable con tu empresa

Sumar a tu organización a las campañas de adopción corporativa de WUF es una oportunidad única para demostrar que los negocios pueden ser un motor de cambio positivo en la sociedad. Si representas a una marca o empresa y deseas estructurar una alianza de Cause Marketing, coordinar activaciones o desarrollar productos con propósito, ponte en contacto directo con nuestro equipo comercial escribiendo a comercial@wuf.pe.