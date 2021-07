En lo que constituyó el primer debate de candidatos presidenciales en el país y en un momento de grave crisis, Mario Vargas Llosa del Frente Democrático y Alberto Fujimori de Cambio 90 confrontaron anoche públicamente propuestas que aplicarán de llegar al gobierno el 28 de julio.

A solamente una semana de la segunda vuelta electoral, Vargas Llosa y Fujimori, ambos vistiendo traje oscuro se presentaron en el Centro Cívico y debatieron seis temas a lo largo de dos horas y media, lo que fue transmitido a nivel nacional.

No faltaron los minutos de tensión, pues, desgraciadamente, el candidato de Cambio 90 llevó desde el inicio los planteamientos al ataque personal, además mostrándose agresivo y reiterativo en puntos como el “shock” o el continuismo, en lugar de expresar serenamente sus argumentos.

Economía

En economía, Vargas Llosa reiteró que la inflación se bajará a los niveles internacionales del 10%, pues la hiperinflación solo se puede atacar con un corte radical, la reducción del déficit fiscal y la liberalización de precios. Aclaró que el llamado “shock” ya se vive y es lo que nos deja al término de su mandato el gobierno aprista.

Mientras Fujimori dijo que no aplicará “paquetazos”, pero sí reducirá la inflación, protegiendo paralelamente los salarios y sin recesión en la producción. Prevé, asimismo, la creación de una moneda nueva que guarde paridad con el dólar cambiario. Indicó que trabajaría con un programa a corto plazo y otro a largo plazo.

Sobre el rol del Estado, Vargas Llosa precisó que este debería encargarse de la provisión de seguridad, servicios esenciales (como salud y educación) y un sistema judicial. Aseguró que tiene un programa de desburocratización y reestructuración de las empresas públicas, pero sin despedidos. Estas pasarán al sector privado no mediante “acuerdos” sino por venta en bolsa, mediante oferta pública y privilegiando, en determinados casos, a sus trabajadores, ahorristas o usuarios.

Fujimori expresó que mantendrá el control de Petro-Perú, Electro-Perú, Entel-Perú, puertos y aduanas, pues son empresas, dijo, que pueden ser rentables a favor “no de unos cuantos privilegiados”. Sin embargo, reconoció las pérdidas millonarias en dólares que han dejado estas empresas. Dio a conocer que llevará adelante el proceso de regionalización, con inversiones en cada una de las regiones.

En cuanto a trabajo, Vargas Llosa señaló que nadie va a ser privado de su derecho a la estabilidad laboral y añadió que, en un gobierno del Fredemo, se estimulará la creación de puestos y la generación de contratos temporales, especialmente en los centros donde por temporadas hay mayor trabajo. Fujimori dijo que respetarán la estabilidad de los trabajadores y criticó la posibilidad de contratos temporales y comentó, respecto al Instituto Peruano de Seguridad Social, que será reorganizado.

Abordando en el debate el tema de la informalidad, Vargas Llosa consideró que esta economía (capitalismo popular) es una esperanza y aclaró que no se tratará de corregir su existencia, sino el sistema legal, simplificándoles el acceso al trabajo al amparo de la ley. El candidato de Cambio 90 señaló que tienen previsto que los informales sean agentes importantes en la economía en planes de mediano y largo plazo. Y anotó que este amplio sector tiene representatividad en su movimiento.

Pacificación

Sobre la pacificación nacional, el candidato del Fredemo dividió la violencia en tres sectores: 1) Terrorismo, al que enfrentará con movilización civil, bajadas itinerantes, apoyo de rondas campesinas y organización de autodefensa y la creación debida de condiciones de seguridad para el desarrollo social y económico. 2) Corrupción, para la cual “no habrá borrón ni cuenta nueva”, sino sanción para quien fuera contra la ley. 3) Narcotráfico, contra el que lucharán social y económicamente.

Antes Fujimori había manifestado que incidirán en la reversión de las condiciones sociales de extrema pobreza y marginación, aplicarán un programa de desarrollo social de emergencia y harán de las Fuerzas Armadas un personal cooperador. Consideró peligrosa la sola represión militar. Contra el narcotráfico organizarán un programa de desarrollo en agricultura e industria; desestimó la intervención extranjera, pues consideró que las fuerzas nacionales son suficientes.

Tema agrario

En el tema agrario, Vargas Llosa dijo que no habrá más controles de precios, aplicará las reglas del mercado y no habrá más subsidios, pues los productos importados pagarán, inclusive, un arancel. Se habilitará vías para el transporte de productos y se alentará una industria con posibilidad de exportación. Fujimori no aplicará la liberalización de precios. Apuntará a la inversión en proyectos de irrigación, al programa de industrialización rural y a un fondo de emergencia agrario.

Casi a las 9:30 y tras palabras de despedida de Vargas Llosa, en su turno Fujimori denunció la existencia de una primera plana de diario Ojo (encarte lo llamó al mostrarlo ante la prensa), que daba como ganador del debate al candidato del Frente Democrático.

Ejemplar del diario Ojo presentado por Fujimori es fraguado, según su director

Viaña anunció que presentará denuncia contra candidato de Cambio 90

El director de diario Ojo, Fernando Viaña, aseguró anoche que es “fraguado” el presunto ejemplar de su matutino que debía distribuirse hoy y en el cual, antes del término del debate entre los candidatos presidenciales Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, se anunciaba la victoria del primero de ellos, por cuando “no ha sido impreso en los talleres de esta empresa”.

En declaraciones formuladas al programa televisivo Panorama, adujo que se trata de una falsificación, ya que, al momento de hacerse la denuncia, Ojo recién estaba preparando su edición de provincias.

La denuncia formulada al término del debate por Fujimori, quien puntualizó que se trataba de “un encarte” que iba a ser distribuido con la edición de mencionado matutino.

Viaña argumento, insistentemente, que la supuesta edición de Ojo “es una falsificación” por lo que anunció que presentará una denuncia penal contra el candidato de Cambio 90.

Demandó por ello a Fujimori a demostrar públicamente que ese ejemplar pertenecía o fue impreso en los talleres de su diario.

Comentando el hecho, el candidato presidencial del Fredemo, Mario Vargas Llosa, recordó que hace unos años, en Estados Unidos se produjo una situación similar con la revista Newsweek, al descubrirse un ejemplar que antes de las elecciones, en que ganó Kennedy, se daba como vencedero a Nixon.

“En todo caso, ellos tendrán que dar las explicaciones. O de repente, se trata de una parte más de la guerra sucia”, comentó.

Leyenda

El gran debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, Mario Vargas Llosa del Fredemo y Alberto Fujimori de Cambio 90, permitió al pueblo peruano conocer y evaluar sus propuestas para definir, conscientemente, el voto del domingo 10 de junio.