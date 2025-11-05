CEO de Casa Andina anuncia tres nuevos hoteles para el 2026

El CEO de Casa Andina, Juan Stoessel, conversó con El Comercio en CADE Ejecutivos 2025 sobre la situación en Machu Picchu, principal atractivo turístico peruano afectado por la falta de gestión eficiente por parte del Ministerio de Cultura; y las perspectivas de la compañía de cara al cierre de este 2025.

Usted señaló en una columna reciente que este año ya está jugado en términos del crecimiento del sector turismo en nuestro país; que no hay mucho más que hacer respecto al flujo de turistas que pueda atraerse. ¿Qué va a ser lo primordial para que la situación mejore en el 2026?

Este año vamos a ser 3,4 millones de turistas. Estamos todavía en un millón de turistas menos de lo que se pensaba que se iba a lograr este año y que el 2019 que eran 4,4 millones de turistas. Es decir, tenemos un millón de turistas extranjeros menos. ¿Por qué? Porque hemos hecho muy mal las cosas, hemos retrocedido. Hemos creado un problema terrible de cara a la imagen del país que ha sido esta venta de entradas, un total de mil, que se venden en físico, en Aguas Calientes. Ese es uno de los problemas que hemos tenido. Otro problema que vamos a sufrir para el próximo año es que el Ministerio de Cultura –sobre todo, la gestión anterior–, no tenía la menor idea de cómo funciona el turismo, y pensaba que las entradas del 2026 recién se debían comenzar a vender en diciembre de este año. Con la imagen que hemos creado de la dificultad que hay para conseguir una entrada a Machu Picchu, todas las personas del mundo que están planeando sus viajes en estos meses, y lo siguen planeando para el próximo año, lo primero que están buscando en el caso de escoger al Perú es si consiguen la entrada a la ciudadela. Entran a la plataforma y como no están a la venta, no consiguen la entrada. ¿Qué significa eso? Que cambian de destino. Ya el 2026 está afectado por esta decisión. Por otro lado, todavía no está resuelto el tema de los buses...

Hay mucha gente que se está viendo afectada por esta situación caótica, que no tiene certidumbre para dirigirse a la ciudadela en los buses actuales.

Pero simplemente porque hay mafias que no han permitido hacer un concurso como corresponde. Recordemos que Concetur ganó un concurso por dos años y se quedó 20 años. La nueva empresa que ingresó no lo hizo a través de un concurso, y ahorita está con una serie de problemas porque no tiene los permisos adecuados para operar. Eso es una pequeña bomba de tiempo que no está resuelta. Lo que estamos pidiendo con carácter de urgencia es que se inicie el concurso para que en los próximos meses podamos tener una empresa de primer nivel que pueda transportar a los turistas desde Aguas Calientes hasta la Llaqta. Y [avanzar en] ámbitos urgentes, pero no son los que necesitamos para comenzar a atraer más turistas a Machu Picchu. Todo el plan de Machu Picchu no se ha hecho. En los últimos años, los ministros de Cultura que hemos tenido –espero que el ministro de Cultura actual entienda las cosas– lo único que han hecho es pagar planillas. No han invertido un sol en Machu Picchu.

¿Y cómo ven a Mincetur ahora?

Mincetur no es el principal problema. El problema es el Ministerio de Cultura.

¿Han tenido ya reuniones con estos nuevos ministros?

Hoy día [martes 04 de noviembre] tuve una reunión con la ministra de nuestro sector [Teresa Mera Gómez] y todo su equipo. Ha sido una muy buena entrevista, y una de las cosas más importantes que hemos escuchado de ella es que se tiene una muy buena comunicación con el nuevo ministro de Cultura [Alfredo Martín Luna Briceño]. [La ministra Mera] dice que el ministro de Cultura entiende que se tienen que solucionar una serie de cosas. Esperemos que todos los puntos pendientes que se tienen, que son muchísimos, comiencen a resolverse. Hay algunos que se pueden resolver de manera rápida, pero hay muchos otros que tienen que comenzar a resolverse para ver la solución en el mediano y largo plazo.

¿Hay alguna novedad sobre si se implementará esta venta anticipada de los boletos a Machu Picchu?

Estamos exigiendo que a la brevedad se vendan. No es posible, no hace ningún sentido, que [las entradas] se empiecen a vender en diciembre. Además, el plan es venderlo en diciembre pero solo por los primeros tres meses del año. No están entendiendo cuál es el problema. Estoy hablándote de la administración que acaba de salir. Esperemos que esta administración lo tenga claro.

Igual todavía no hay una fecha prevista para la venta anticipada de boletos.

No, no hay una fecha prevista.

Entendiendo también esta situación, ¿cree que hacia el 2026 pueden retroceder las cifras en cuanto a la gente que llega a Machu Picchu, a Cusco, o todavía hay optimismo de que la situación pueda mejorar?

Creo que el turismo del mundo está en gran crecimiento. Hoy día la conectividad en el mundo ha mejorado y no creo que caigamos, pero creo que nuestro crecimiento para el próximo año por todo lo que hemos comentado va a seguir siendo muy bajo. Este año hemos crecido 4%, y el próximo año seguramente, si no se solucionan las cosas, inmediatamente creceremos otro 4% cuando podríamos crecer arriba del 15%. Esperamos un crecimiento, pero no a un buen ritmo.

Se va a ver impactado por ese lado.

Y va a seguir impactado si no vemos soluciones a estos problemas que son tan obvios; es difícil entender cómo las autoridades a cargo no se dan cuenta [de lo] que tienen que solucionar.

¿Se ha visto impactada la actividad de Casa Andina por esas situaciones en Cusco?

Lo bueno de Casa Andina es que no solamente tenemos un mercado de turismo receptivo, sino también corporativo y de turismo doméstico. Además, estamos en todas las regiones del país. Eso nos ha permitido tener un crecimiento importante con respecto al año pasado, pero hubiese sido mejor si es que el turismo receptivo crecía por encima del 4%. El problema acá no es Casa Andina, es que cientos de empresas chiquitas, medianas y grandes, toda la cadena empresarial, no se terminan de recuperar de la pandemia que tuvimos y del gobierno nefasto de [Pedro] Castillo, con el autogolpe y las 28 advertencias de viaje, que hicieron de turismo, que estaba comenzando a recuperarse después de la pandemia, se reduzca a cero.

Resultados de Casa Andina

¿Cuánto han crecido hasta el momento Casa Andina y con cuánto proyectan cerrar?

Nosotros pensamos tener un crecimiento de alrededor de 15% con respecto al año pasado. El próximo año pensamos seguir creciendo, no solamente en los mismos hoteles sino también con nuevos hoteles.

¿Cuáles son?

La idea es tener tres nuevos hoteles el próximo año. Estamos cerrando los contratos, con lo cual no puedo todavía divulgarlos, pero en provincias debemos tener tres hoteles nuevos. Este año abrimos dos y el próximo año esperamos abrir tres.

Usted nos había dicho que había uno que venía en una zona calurosa. ¿Todavía no podemos saber dónde está?

Estamos a punto, pero todavía no. [Es una zona] bien calurosa.

Dentro del negocio hotelero que ustedes manejan están muy activos en todo lo que tiene que ver con alimentos y bebidas. ¿Qué tanto viene creciendo esta vertiente de negocio para Casa Andina y qué tanto atrae, sobre todo, a público local?

Estamos por todo el país, tenemos muchísimos restaurantes y muchísimas salas de eventos. Hemos creado productos que son muy atractivos no solamente para nuestros huéspedes, sino también para el público de la ciudad donde tenemos el hotel. Tenemos muchos restaurantes con puerta a la calle. Por eso hemos creado una serie de distintos buffets, ‘tea-times’ y una serie de novedades en los eventos, que nos ha permitido seguir creciendo de una forma súper importante. Esto representa más del 30% de los ingresos de Casa Andina.

¿Y podría seguir creciendo esa proporción?

Va a seguir creciendo. Seguimos en esa línea.

¿Se pueden cerrar alianzas también con otros negocios, por ejemplo, cafés?

Hace poco tiempo en uno de los hoteles en Miraflores, en un espacio que teníamos, hicimos una alianza con Puku Puku. Estamos abriendo dos nuevos Puku Puku: uno en otro hotel ubicado en Miraflores, y otro en un hotel que tenemos en Cusco en los próximos días. En total vamos a tener tres hoteles de la cadena con Puku Puku.

Usted ha comentado también que se podía concretar un hotel de tres estrellas de Casa Andina en Lima Norte. ¿Eso se va a lograr?

Nos encantaría, estamos trabajando para ello.

¿Cómo avanza el programa Casa Andina Life?

Es una de las herramientas más importantes que tenemos en Casa Andina, de clientes frecuentes, muy poderosa. Tiene categorías con un crecimiento súper importante. Cada vez tenemos más afiliados y sobre todo afiliados que utilizan con mayor frecuencia los hoteles. Eso nos permite realmente tener un grupo de reservas permanente en toda la cadena.