Feminicidio en Lircay: víctimas en aumento y sin una atención adecuada en Huancavelica

Uno de los primeros feminicidios que fue noticia en el distrito de Lircay, por su brutalidad, ocurrió en setiembre del 2016. Ocurrió en el centro poblado de Carhuapata, del departamento de Huancavelica. La víctima fue Bertha Boza Huamán (42), asesinada a manos de su cónyuge con herramientas de trabajo: una comba y un pico.

Según el reporte policial y la confesión del esposo, el ataque perpetrado con extrema violencia reveló un largo historial de maltrato que había permanecido oculto entre las paredes del hogar.

Este feminicidio no solo marcó profundamente a la comunidad, sino que evidenció la ausencia de mecanismos efectivos de prevención y atención a mujeres en riesgo. En aquel entonces, no existía una comisaría especializada ni servicios psicológicos cercanos para atender casos de violencia doméstica.

“Nadie escuchó sus gritos. Bertha era una mujer trabajadora, madre de familia, y su vida fue apagada de la manera más cruel”, relata una vecina de la comunidad, que hoy exige justicia y protección para las mujeres de Lircay.

En ese entonces, el Centro Emergencia Mujer (CEM) de la zona no brindó la atención adecuada a la denuncia previa realizada por Bertha, como comentaron vecinos de la zona. Según los expertos, una respuesta oportuna de las instituciones ante las denuncias puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de las víctimas.

Entre enero y diciembre del 2016 un total de 1180 mujeres reportaron casos de violencia en los CEM de Huancavelica, según el portal estadístico del programa Warmi Ñan (anteriormente Aurora) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Lamentablemente esta cifra ha ido en aumento, el año pasado se registraron 2306 casos de mujeres que sufrieron violencia, casi el doble desde el 2016. Este año la tendencia indica que la progresión se mantendrá, ya que hasta mayo del 2025 se han registrado un total de 851 denuncias por parte de mujeres en los CEM de Huancavelica.

Entrada al centro poblado de Carhuapata, Lircay. (Foto: Corresponsales escolares)

Los familiares de las víctimas, amigos y vecinos mantienen vivo el reclamo de justicia. Algunas organizaciones locales siguen realizando pequeñas marchas y vigilias en nombre de las víctimas, con carteles que recuerdan la importancia de sus vidas.

Equipo de corresponsales escolares de la I.E. José Carlos Mariátegui - 2025.