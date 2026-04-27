Niños de todo el Perú ya empezaron una nueva edición del Programa de Corresponsales Escolares de El Comercio

La primera promoción del 2026 del Programa de Corresponsales Escolares de El Comercio empezó a trabajar con entusiasmo. En los próximos dos meses, los menores ejercitarán su ciudadanía y reforzarán su compromiso con la información responsable para convertirse en agentes de cambio en sus familias y localidades.

Durante el 2025, más de 400 chicos y chicas publicaron notas periodísticas en la página web de este diario y pusieron en la agenda pública las preocupaciones y temas de interés de la infancia en el país. Una oportunidad que dos nuevas promociones tendrán durante este año crucial para nuestra nación.

Esta emblemática iniciativa de El Comercio se realiza en alianza con Unicef y con el auspicio de Movistar, convoca a los colegios, profesores y alumnos de todo el país.

Durante el programa, realizado de la mano de Unicef por quinto año consecutivo, los escolares serán guiados por los periodistas más experimentados del Grupo El Comercio para desarrollar una nota periodística multiplataforma, que será publicada en nuestra página web.

Además, serán capacitados con diversos talleres de redacción, responsabilidad periodística, TikTok, entre otros. Aunque las temáticas de las notas de los corresponsales escolares son muy diversas, este año el foco está puesto en expresar las ideas y demandas de los niños, niñas y adolescentes en un contexto electoral, con el fin de que las próximas autoridades los tomen en cuenta cuando ejerzan el poder.

Hasta ahora, más de 3.000 corresponsales escolares de colegios y organizaciones de más de 20 departamentos del país han formado parte de esta iniciativa.

El programa inició el 23 de abril y finalizará el 9 de julio. Todos los trabajos de los menores serán publicados en nuestra página web.

Impacto en la comunidad

El objetivo del Programa de Corresponsales Escolares es que la comunidad escolar se acerque de forma responsable a los acontecimientos que impactan en su comunidad, priorizando la labor informativa y de servicio que caracteriza al periodismo. También es una oportunidad para que las inquietudes, preocupaciones y temas de interés de los niños, niñas y adolescentes se difundan con más fuerza.

El aporte del programa ha sido invaluable. Los corresponsales escolares publicaron la primera nota en quechua en la historia de El Comercio. Algunos de los artículos de la primera edición del 2025 incluyen: “¿Cómo combatir la desinformación en tiempos de elecciones?”, “¿Sin voto, pero con voz y DNI amarillo: lo que opinan los menores del Perú sobre las elecciones del 2026”, “La brecha se hace abismo: cifras revelan el fracaso de la lectura en escuelas rurales y públicas del Perú”, entre otros.