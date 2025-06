Lionel Messi tendría definido jugar en Argentina para el final de su carrera y ficharía por Newell’s, el club de sus amores. Desde el país de la Albiceleste dan por cerrada la decisión y en Rosario se entusiasman con la llegada del ’10′.

“Se tienen que dar una serie de circunstancias, pero hoy Messi tiene decidido venir a jugar a Newell’s el año que viene”, señaló el periodista Flavio Azzaro.

Sobre la posibilidad se pronunció Ignacio Astore, presidente del club Newell’s Old Boys, que se mostró a favor del retorno de la Pulga al lugar que lo vio nacer en el fútbol, con la complicidad de Chiqui Tapia, mandamás de la AFA.

Hoy Messi tiene decidido venir a jugar a Newell’s en diciembre #NoPodemosPerder pic.twitter.com/1W7fkGMGGJ — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) June 4, 2025

“Es una decisión que tiene que tomar él. Yo no hablé con el jugador, no me parece correcto ponerlo en una situación incómoda. Puede tener contrato vigente, compromisos familiares, o simplemente no considerarlo oportuno ahora. Pero sé que tiene un gran aprecio por esta institución y muchas ganas de venir”, dijo en diálogo con TyC Sports.

“Sería glorioso para la ciudad que Messi y Fideo jueguen al mismo tiempo en Rosario. Sería un mensaje social fuerte, una muestra de que podemos convivir en paz con nuestros ídolos en cancha. No lo veo tan dramático como muchos. Yo creo que podemos vivirlo en armonía”, añadió.

Tapia “está trabajando permanentemente con respecto a esto. A Messi le faltan la Copa Argentina, la Sudamericana y la Libertadores, porque del resto tiene todas. Pero la decisión es de él”, indicó Astore a Radio Con Vos.