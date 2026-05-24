Belgrano se consagró campeón del fútbol de Argentina por primera vez en la historia al vencer por 3-2 a River Plate en una épica final del torneo Apertura disputada este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

En un duelo electrizante, Leonardo Morales (26′) y Nicolás “Uvita” Fernández (84′, de penal, y 87′) anotaron los goles para la remontada del Pirata, mientras que Facundo Colidio (18′) y Tomás Galván (59′) convirtieron para el Millonario.

De este modo, Belgrano obtiene el primer título del año en el fútbol argentino y se clasificó a la Copa Libertadores del año próximo. Además, alargó la sequía de títulos de River, que no se corona desde 2023.

El cotejo en la cancha neutral del Mario Alberto Kempes, a siete kilómetros del campo del flamante campeón, fue dirigido por Yael Falcón Pérez.