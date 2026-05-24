Resumen

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Belgrano obtuvo el primer título del año en el fútbol argentino y se clasificó a la Copa Libertadores del año próximo. (Photo by DIEGO LIMA / AFP)
Belgrano obtuvo el primer título del año en el fútbol argentino y se clasificó a la Copa Libertadores del año próximo. (Photo by DIEGO LIMA / AFP)
/ DIEGO LIMA
Por Redacción EC

Belgrano se consagró campeón del fútbol de Argentina por primera vez en la historia al vencer por 3-2 a River Plate en una épica final del torneo Apertura disputada este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

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