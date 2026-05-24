Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
¡Se encienden las alarmas en Argentina! Lionel Messi preocupó a sus compatriotas al pedir su cambio en el minuto 73 del duelo entre Inter Miami y Philadelphia Union por la MLS.
MIRAR | “Detrás de apellidos campeones en Hamburgo como Nadal, Federer o Vilas, ahora va el suyo”: Buse campeón y los secretos detrás de una carrera que hoy elogia Djokovic
El astro argentino sintió una molestia en el muslo izquierdo y pidió su cambio y se retiró directo a los vestidores. Mateo Silvetti entró en su lugar.
El estado de la lesión de Lionel Messi aún es incierto, y a 18 días del Mundial 2026 su presencia aún no es confirmada.