¡Se encienden las alarmas en Argentina! Lionel Messi preocupó a sus compatriotas al pedir su cambio en el minuto 73 del duelo entre Inter Miami y Philadelphia Union por la MLS.

El astro argentino sintió una molestia en el muslo izquierdo y pidió su cambio y se retiró directo a los vestidores. Mateo Silvetti entró en su lugar.

El estado de la lesión de Lionel Messi aún es incierto, y a 18 días del Mundial 2026 su presencia aún no es confirmada.