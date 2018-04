Barcelona vs. Deportivo La Coruña: se enfrentarán este domingo (1:30 pm. EN DIRECTO ONLINE por ESPN 2) en Riazor en un choque de necesidades y contrastes. El club culé tiene que ganar para ser campeón y los locales, de perder, consumarán el descenso. El cotejo se desarrollará en el marco de la jornada 35° de la Liga española.

Barcelona vs. Depor: horarios en el mundo



Perú: 1:30 p.m.

Argentina: 3:30 p.m.

Colombia: 1:30 a.m.

Ecuador: 1:30 a.m.

Chile: 3:30 p.m.

Argentina: 3:30 p.m.

España: 8:30 p.m.



El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, señaló este sábado, en la víspera de jugar en la cancha del Deportivo La Coruña un partido que puede otorgarle el título a su equipo, que "el mejor de todos gana la Liga".

"Cuando empieza la Liga todos estamos a la par y sabemos que al final llega el mejor de todos. La Liga la gana el mejor de todos. Lo hemos trabajado desde el primer día. Ahora tenemos opciones y la intención es, si podemos mañana (domingo), ganar el título", señaló el técnico del Barcelona.

El domingo, la Liga española puede tener nuevo campeón, ya que el Barcelona necesita un único punto en La Coruña para asegurar matemáticamente el 25º título nacional de su historia.

"Muy mal se tiene que dar (para no ganar el torneo en las cinco jornadas que quedan). No nos vamos a engañar. Con los jugadores que hay aquí tenemos que pelear por la Liga y por todas las competiciones. No seré el primer entrenador que gana títulos porque con estos jugadores se consigue eso", dijo.

El antiguo entrenador del Athletic también se refirió al capitán Andrés Iniesta, que el viernes anunció que dejará el Barcelona al final de temporada.

"Hemos hablado pero son cuestiones internas y no voy a desvelar nada. Son cosas entre jugador y entrenador y pertenece al ámbito privado. Iniesta es insustituible. Es difícil pensar que alguien pueda hacer algo parecido a Iniesta. Cuando se va a un jugador de este nivel, hay que buscar diferentes equilibrios en el equipo y diferentes formas", señaló.



AFP