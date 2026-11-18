La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 comenzará este jueves 19 de noviembre en Catar, con 48 selecciones participantes que buscarán conquistar el título juvenil.

El torneo se extenderá hasta el 13 de diciembre y marcará una nueva edición del certamen, que tendrá como grandes ausentes a Portugal y Nigeria, máximo ganador histórico con seis campeonatos.

Sudamérica contará con siete representantes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Las selecciones de CONMEBOL intentarán destacar en una competencia que reúne a jóvenes talentos de todo el mundo.

La cita mundialista mantendrá el formato de 48 equipos, divididos en 12 grupos de cuatro. Clasificarán a dieciseisavos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, en un calendario de 104 partidos durante 25 días.

En Perú, los encuentros podrán seguirse a través de DSPORTS, DSPORTS 2 y DSPORTS +, señales disponibles en DIRECTV. La transmisión también estará accesible vía streaming mediante DGO, Paramount+ y DAZN.