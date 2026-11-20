La Liga 2 tendrá este domingo 22 de noviembre una jornada decisiva. Carlos A. Mannucci, ADA Jaén, Universidad San Martín y Unión Comercio disputarán los encuentros de vuelta de las semifinales, con el objetivo de conseguir un boleto a la final y mantener sus posibilidades de jugar en la máxima categoría del fútbol peruano en 2027, es decir la Liga 1.

Las dos eliminatorias llegan abiertas luego de los partidos de ida. ADA Jaén y Carlos A. Mannucci empataron 0-0 en el estadio Víctor Montoya Segura, de Jaén. mientras que Universidad San Martín y Unión Comercio igualaron 1-1 en Santa Anita. Ninguno consiguió sacar ventaja y todo se resolverá en las revanchas este domingo 22 de noviembre.

El primer encuentro del domingo será entre Unión Comercio y San Martín, desde las 3:00 p. m., en el estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto. En el compromiso de ida, Carlos López adelantó al cuadro santo mediante un penal, pero Breidy Goluz consiguió el empate para el conjunto de la región San Martín. Ahora, Unión Comercio buscará aprovechar su condición de local, mientras que el equipo universitario dirigido por Guillermo Salas intentará conseguir la clasificación fuera de casa.

En esa línea, Carlos López, jugador de la San Martín conversó en exclusiva con El Comercio sobre ese duelo decisivo ante Unión Comercio.

“Sabemos que es un rival difícil, pero vamos hacer un partido inteligente y aprovechar las oportunidades que tengamos para marcar gol”, afirmó López en un primer momento a este diario.

Asimismo, el extremo colombiano manifestó cómo toma el rol de jerarquía en el ataque santo. “Lo tomo muy tranquilo, trato de ayudar al equipo en lo que más pueda, afortunadamente desde que llegué los he podido ayudar con goles y asistencias, espero seguir así y cumplir el objetivo que es llegar a liga 1, el club se lo merece”, sentenció.

La otra llave se definirá en Trujillo. Carlos A. Mannucci recibirá a ADA Jaén desde las 7:30 p. m. en el estadio Mansiche. Después del empate sin goles en Cajamarca, ambos equipos necesitan una victoria para asegurar su presencia en la final. El cuadro trujillano tendrá el respaldo de su público, pero enfrente estará un rival que ha mostrado orden defensivo durante esta etapa del campeonato.

Luis Álvarez, volante de Carlos A. Mannucci también analizó el partido de vuelta ante ADA en Trujillo.

“Sí, se empató allá en una localidad complicada. Ada de locales es muy fuerte, aparte también es un buen equipo, tienen buenos jugadores. Por algo también han llegado hasta estas instancias. Pero dentro de todo se sacó un empate que creo que el partido fue para ambos, pero nosotros dominamos muy bien la pelota en el segundo tiempo ellos tuvieron un poco más en posesión por el mismo clima, por su localidad que ya en el segundo tiempo pega o uno empieza a sentirlo, ¿no? Pero dentro de todo en la planificación estaba también eso, ¿no? La idea era no no perder, sino sumar", afirmó en primera instancia.

“Eso viene muy bien al equipo, al plantel por la situación, por lo que venimos jugando, ¿no?, así que siento que el equipo llega muy bien, llega muy maduro en una instancia importante. Así que por ese lado yo sí me quedo muy tranquilo. Yo en lo personal bueno, este año que vengo a jugar segunda, gracias a Dios llegué a un buen equipo, llegué a un buen plantel y es lo que siempre voy a rescatar, ¿no? Creo que tenemos un muy buen plantel donde hay una competencia muy buena, donde creo que hemos sido regulares a lo largo del año. Entonces, bien, lo afronté con el profesionalismo al que se debe, así que contento, contento por lo que viene pasando. Sé que se va a cerrar el año de la mejor manera como lo hemos pensado con objetivos propios y también objetivos grupales, ¿no? Sé que va a ser así. Así que nada, confío mucho en este plantel, en este equipo, en mis compañeros y sé que este fin de semana se van a dar las cosas, todo en base a lo que venimos construyendo, lo que venimos haciendo desde el comienzo de año, así que por ese lado estoy muy tranquilo y confío mucho en mi equipo, lo que puede hacer este este fin de semana de local y con nuestra gente, así que Dios mediante todo salga como lo venimos pensando, como se ha planificado y este equipo yo creo que tiene con qué afrontar. Siento que está todo en nuestras manos para poder llegar a esa final", sentenció Álvarez a El Comercio.

El sueño de volver a la Liga 1

La importancia de estos encuentros va más allá de conseguir un lugar en la final. Los cuatro clubes tienen la posibilidad de alcanzar la Primera División, aunque el camino contempla distintas etapas.

Según el reglamento de la Liga 2, temporada 2026, los ganadores de las semifinales disputarán una final de ida y vuelta. El equipo que se imponga en esa definición será campeón nacional y obtendrá el primer ascenso directo a la Liga 1 2027.

Sin embargo, los clubes que pierdan las semifinales todavía tendrán una oportunidad. Ambos disputarán una serie de repechaje y el ganador enfrentará, en un partido único, al equipo que haya perdido la final. El vencedor de ese último encuentro será el subcampeón de la Liga 2 y conseguirá el segundo cupo de ascenso.

De esta manera, la jornada del domingo no definirá todavía a los nuevos integrantes de la Liga 1, pero sí determinará quiénes seguirán en carrera por el título y quiénes tendrán que buscar el ascenso por la vía del repechaje. Para Mannucci, ADA Jaén, San Martín y Unión Comercio, el objetivo es el mismo: dar el paso que los acerque al fútbol de Primera División y estar en la élite del balompié peruano.

Programación de las semifinales de vuelta

* Domingo 22 de noviembre: Unión Comercio vs. Universidad San Martín, 3:00 p. m., estadio Carlos Vidaurre García (Tarapoto).

* Domingo 22 de noviembre: Carlos A. Mannucci vs. ADA Jaén, 7:30 p. m., estadio Mansiche (Trujillo).

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