En el primer semestre del año, a Sporting Cristal le hacía falta un jugador que le brinde equilibrio entre la defensa y el ataque. El cuadro celeste carecía de un jugador que le pudiera brindar a Yoshimar Yotún o a Martín Távara mayor soltura en el medio sector. Esa labor, casi fantasmal, nada vistosa, pero muy valorada por el plantel y el comando técnico es la que ha cumplido Agustín Álvarez Wallace.

El mediocampista uruguayo arribó a La Florida con las competencias ya en marcha, tanto el Clausura como la Copa de la Liga. Contrarreloj se puso a disposición de Roberto Mosquera y hasta esperó 25 días para ser titular por primera vez. Fue un 6 de setiembre en el Gallardo ante Los Chankas (5-0). En ese partido demostró que su presencia era necesaria y hoy es uno de los inamovibles del entrenador rimense.

Precisamente, Álvarez Wallace, de 25 años, ahora disputará su primera final con los celestes, este domingo en el Estadio Mansiche de Trujillo ante Alianza Atlético por el título de la Copa de la Liga. En la previa, el futbolista conversó con El Comercio sobre este decisivo duelo, la importancia de la hinchada en el norte del país, y el envión anímico que le daría el trofeo de cara al cierre del Clausura, donde aún los bajopontinos tienen opciones de proclamarse ganadores.

¿Cómo te encuentras a puertas de esta final, que es tan importante para el club, el domingo frente a Alianza Atlético en Trujillo?

La verdad es que estoy muy ansioso y muy contento de llegar a esta instancia con el club. Es una final muy importante para nosotros, pensando también en lo que se viene en el torneo [Clausura]. Ojalá que podamos conseguir un resultado positivo para festejar con nuestra gente.

Han tenido una semana para trabajar, pero con ausencias tras la convocatoria de siete jugadores a la Sub 20 de Perú y del capitán Yoshimar Yotún, Luis Iberico y Maxloren Castro a la selección absoluta. ¿Cómo se ha trabajado sin ellos?

Tuvimos una semana larga para trabajar, ver un poco al rival y definir cómo nos vamos a plantar. Estoy muy contento por la situación de los compañeros. Cualquiera está capacitado para jugar, por algo están acá. Lo afrontaremos de la mejor manera, y después el entrenador decidirá quién juega y quién no.

Alianza Atlético será un rival duro... llega con su plantel completo y ya lo enfrentaron. ¿Cómo esperas un partido único como este?

En esta instancia cada detalle cuenta. Es un rival que viene haciendo las cosas bien, y por algo llegó a la final. Nosotros estamos enfocados en lo nuestro. Yo no jugué el partido contra Alianza [Atlético] en el campeonato [Clausura], pero sí lo vi. Es un rival que juega bien, que tiene la pelota y tiene claro a lo que juega.

No llevas mucho tiempo en el club, pero ya conectaste con la hinchada. Se te ve muy activo en redes y con muchos comentarios de los hinchas. ¿Cómo te sientes en Sporting Cristal?

La verdad es que me siento muy bien. Llegué en una situación complicada, pero pude afrontarla de la mejor manera con mis compañeros. El comando técnico me trató muy bien, y eso hace más fácil adaptarse. Ojalá podamos coronarlo con este primer título, el primer triunfo en una final única.

Tienes contrato hasta fin de año con opción a extenderlo. ¿Cómo va eso? ¿Te ves un poco más con la celeste?

Por suerte me está yendo muy bien, y los resultados hablan. También hago un análisis individual, y creo que se ha reflejado en los resultados. Pero no sirve de nada llegar hasta acá [a la final] y quedarnos en la puerta, así que trataremos de dar lo mejor. Tengo contrato hasta fin de año, y estoy esperando a ver qué puede pasar para el año que viene.

¿Te gustaría quedarte?

Sí, sí, claro. Estoy muy contento acá.

Más allá de lo deportivo, la hinchada los ha acompañado en los partidos decisivos, incluso en provincia. ¿Se siente otra aura en los partidos?

Sin duda. Desde que llegué me han demostrado muchísimo cariño. En cada partido fuimos sacando los resultados y la gente nos acompañó. Ojalá que el domingo también nos acompañen; es muy importante que la gente de provincia esté con nosotros. Ojalá podamos estar todos juntos el domingo para festejar y seguir en lo que resta del año.

Después de pelear este título se viene otro partido duro, contra Cienciano. Todavía queda la espina del empate ante ADT en Tarma, pero Cristal aún tiene una posibilidad. No depende de ustedes, pero imagino que la jugarán con todo...

Sí, estamos con esa espina, pero en esta instancia cada detalle cuenta. Eso ya pasó; ahora hay que pensar en el domingo [en Alianza Atlético]. Tenemos muchas ganas de ganar la Copa Caliente, que es muy importante también para el impulso en el Clausura y para pelear con Cienciano. A nosotros solo nos toca ganar y esperar el otro resultado. Lo que tenemos que hacer es ganar.

¿Te contaron cómo estaba Cristal en el primer semestre, cuando terminó muy mal ese primer semestre?

Cuando se habló de mi llegada me puse a ver un poco, aunque no mucho hacia atrás, la tabla y los resultados anteriores. Apenas llegué vi que era una situación complicada, pero logramos estar todos juntos y afrontarla. Con [Roberto] Mosquera, que hoy está al mando, tratamos de entender su idea. Yo, que soy nuevo, creo que la entendí a la perfección. Por suerte se reflejó en los resultados, y el fútbol es de resultados. Todavía no terminó, pero estamos haciendo un campeonato bastante bueno. Este equipo exige más títulos, pero me quedo con haber llegado para pelear el campeonato.

Un mensaje para la hinchada de cara al domingo. Y para el partido contra Cienciano ya no hay entradas; el Gallardo va a estar abarrotado...

Desde que llegué, nos han apoyado siempre en cada partido, en cualquier lado. Este domingo es muy importante para nosotros que nos acompañen, para estar todos juntos, porque juntos somos más. Ojalá podamos coronarlo y seguir así en lo que queda del Clausura.

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