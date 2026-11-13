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Resumen

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El volante uruguayo Agustín Álvarez Wallace, de 25 años, se formó en Peñarol y jugó en Atlético Nacional de Colombia y Unión La Calera de Chile antes de llegar a Sporting Cristal desde Racing de Montevideo. (FOTO: Sporting Cristal).
El volante uruguayo Agustín Álvarez Wallace, de 25 años, se formó en Peñarol y jugó en Atlético Nacional de Colombia y Unión La Calera de Chile antes de llegar a Sporting Cristal desde Racing de Montevideo. (FOTO: Sporting Cristal).
Por Carlos Lázaro

En el primer semestre del año, a Sporting Cristal le hacía falta un jugador que le brinde equilibrio entre la defensa y el ataque. El cuadro celeste carecía de un jugador que le pudiera brindar a Yoshimar Yotún o a Martín Távara mayor soltura en el medio sector. Esa labor, casi fantasmal, nada vistosa, pero muy valorada por el plantel y el comando técnico es la que ha cumplido Agustín Álvarez Wallace.

Merlín IA

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